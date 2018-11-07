Компьютерные комплектующие рухнули в цене

По данным аналитиков в октябре 2018 года стоимость модулей стала ниже на 10%

Оперативная память будет падать в цене и дальше. Фото: G.SKILL

Впервые с 2016 года оперативная память для компьютеров начала дешеветь. Об этом свидетельствует отчет специалистов DRAMeXchange, который показал, что на рынке памяти DRAM начался спад впервые с 2016 года.

По данным аналитиков в октябре 2018 года стоимость модулей стала ниже на 10%, чем в прошлом квартале. Еще несколько месяцев назад за модули DDR4 по 4 и 8 гигабайт продавцы просили 34,5 и 68 долларов соответственно, а сейчас они стоят 31 и 61 соответственно. Разница небольшая, но тенденция есть, а значит цены будут падать и дальше.

График падения цены в 2018 году Фото: DRAMeXchange

На падение цен указывают 2 фактора:

Объем производимой памяти очень большой, техпроцессы отлажены, но спрос не растет – производители вынуждены снижать цену.

Дефицит на 14-нм процессоры от Intel все еще сохраняется.

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Аналитики из DRAMeXchange делают прогноз, что в следующем году средняя стоимость DRAM упадет еще на 20%. Тенденцию к снижению цены смогут нарушить только сами производители, если уменьшат объемы производства памяти, искусственно создав дефицит.

Любители видеоигр могут как раз начать делать апгрейд, поскольку Fallout 76 заставит купить мощный компьютер. Также напомним, что недавно в продаже появился первый смартфон с 8 гигабайтами "оперативки".