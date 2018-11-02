Компьютерным геймерам раздают Destiny 2 абсолютно бесплатно
Пользователи сервиса Battle.net могут забрать игру себе до 18 ноября
Компания Bungie совместно с Blizzard устроили щедрую акцию – до 18 ноября любой пользователь сервиса Battle.net получает полную версию игры Destiny 2 бесплатно. Однако дополнения к ней придется докупить.
Подобным жестом разработчики хотят отпраздновать первую годовщину с момента выхода кооперативного шутера на компьютерах. Чтобы получить игру, достаточно завести аккаунт в Battle.net и открыть вкладку "Подарки".
Напомним, что Sony раздает бесплатно владельцам PlayStation 4 дорогие игры на протяжении всего ноября. А недавно владельцы PlayStation 4 получили бесплатно самую провальную игру года.
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Источник: Игромания