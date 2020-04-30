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Компьютеры и ноутбуки вступают в новую эпоху изображения 16К

Рассекречены возможности ноутбуков нового поколения

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:30

Ассоциация по стандартам в области видеоэлектроники (VESA) представила свой новый стандарт, который позволит компьютерам подключаться к 16К-дисплеям с помощью кабеля USC-C через стандарт DisplayPort.

Новый DisplayPort Alt Mode версии 2.0 способен обрабатывать видеоданные для двух дисплеев 8K или одного дисплея 16K по проводу USB-C и обладает максимальной пропускной способностью около 80 Гбит/с, что почти втрое превышает пропускную способность старого DisplayPort 1.4.

Это означает поддержку мониторов с разрешением 15360 x 8460 пикселей при частоте обновления 60 Гц, к которым будут подключаться настольные компьютеры или ноутбуки через обычный порт USB-C (USB 4.0). Сейчас такие показатели являются фантастическими, но этот стандарт появится уже совсем скоро – первые устройства с поддержкой изображения 16К появятся в 2021 году.

Смотрите также в сюжете о том, как многообразие технологий влияет на наш мозг:

Потребительские ожидания будут довольно скромными. Дело в том, что на рынке подобный контент сейчас даже не представлен. Максимальное разрешение, которое сейчас доступно для покупателей – 8K (7680 × 4320 пикселей при 16:9). Фильмов с таким невероятно высоким качеством картинки сейчас крайне мало, не говоря уже про 4K. Также подавляющее большинство мониторов сейчас выдает разрешение Full HD, реже QHD, а еще реже – 4K. Разрешение 8K сейчас представлено в основном в очень дорогих телевизорах или профессиональных дизайнерских мониторах, цена которых пробивает стратосферу.

Схема работы кабеля Display Port 2.0
Схема работы кабеля Display Port 2.0
Фото: Digital Trends

Потенциальными потребителями, которым приглянутся новые высоты сверхкачественного изображения, будут геймеры – именно на них будут обкатывать 16K мониторы и ТВ. Напомним, что в конце 2020 года появятся игровые приставки нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5, которые будут способны выдавать изображение в разрешении 8K при 60 fps. Учитывая опыт игровой индустрии по выпуску улучшенных игровых консолей с поддержкой 4K, со временем появятся модели Pro для игр с разрешением 16K.

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С другой стороны, частота развертки в 60 fps может стать камнем преткновения, ведь в игровых приставках впервые будут обещаны показатели в 120 fps. Поэтому геймерам вероятно придется выбирать между сверхвысоким изображением или более высокой частотой кадров.

Также новый стандарт может заинтересовать фотографов и креативщиков, работающие сейчас с высококачественным контентом 8K.

Протокол DisplayPort 2.0 был впервые представлен в прошлом году и обеспечивает поддержку таких функций, как более высокие частоты обновления экрана, контент с высоким динамическим диапазоном (HDR), настройки для нескольких дисплеев, дисплеи дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR), а также разрешения свыше 8K. Еще один важный момент – DisplayPort также туннелируется через интерфейс Thunderbolt, что делает его стандартом видео для ПК и мобильных дисплеев.

Напомним, что ранее инсайдеры выяснили, что Apple поставит в новые MacBook слабые процессоры от планшетов. Также недавно Dell создала самый большой монитор в мире.

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Источник: Digital Trends
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