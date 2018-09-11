Компьютеры по всему миру "убивает" опасная уязвимость в Windows

Хакеры заражают компьютеры через электронные письма

Брешь позволяет получить полный доступ к компьютеру. Фото: Pulsuz Mobil Portal!

Если раньше самой "дырявой" операционной системой Microsoft считалась Windows 7, то группа хакеров под названием PowerPool добралась до Windows 10 и нашла у нее уязвимое место, о которой ранее ничего не было известно. Первая хакерская атака была зафиксирована еще 27 августа, однако тогда ей не придали особого значения.

Ахиллесовой пятой оказалась брешь в приложении "Планировщик задач", позволяющая получить полный доступ администратора, после чего выполнять в Windows 10 любые действия от имени суперпользователя со всеми правами: начиная от расшифровки всех секретных данных и заканчивая выводом компьютера из строя путем нарушения работы его программного обеспечения.

Планировщик задач Windows 10 – это приложение обладает серьезной уязвимостью Фото: remontka.pro

Но для получения всех прав необходимо заразить компьютер вирусом. Для этого хакеры рассылают вредоносное ПО под видом электронного письма с привлекательной для пользователей информацией. Открыв письмо, пользователь активирует скрипт, который дает права хакерам полный доступ над компьютером жертвы, вплоть до вывода его из строя.

Злоумышленники уже атакуют с помощью уязвимости компьютеры из России, Польши, Великобритании, США, Германии, Индии и ряда других регионов мира. Microsoft уже поставлена в известность, и уже сейчас ее разработчики активно работают над устранением уязвимости.

Напомним, что ранее фальшивый Viber заражал смартфоны по всему миру, поэтому разработчики рекомендуют использовать оригинальное ПО из Google Play или Apple Store.