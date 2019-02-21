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Концепт гибкого iPhone появился на фото

Apple подала патент на складываемый iPhone будущего

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Раскрыты тайные замыслы Apple по разработке гибкого iPhone
Раскрыты тайные замыслы Apple по разработке гибкого iPhone
Фото: TechSpot

В 2019 году, скорее всего, каждый крупный OEM-разработчик выпустит свой собственный складной смартфон, и Apple не собирается игнорировать последнюю тенденцию. Учитывая печальный опыт с iPhone 6 Plus, Apple изучает возможность разработки по-настоящему складываемых Айфонов.

Свежие патентные чертежи раскрывают тайные замыслы Apple по разработке своего гибкого iPhone. Компания подала в Бюро патентов сразу несколько вариантов гибких смартфонов.

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Одну конструкцию предлагают реализовать в виде "жабки", как Moto Razr V3. Есть также чертеж в видео "тройного" iPhone: вместо единого центрального шарнира в конструкции предлагается использовать три дисплея, которые держатся на двух шарнирах, но складываться такой смартфон будет вертикально. Дополнительные патентные чертежи включают варианты без видимых петель – вместо них используется тонкий срез, выполненный из гибкого материала.

Реализация гибкого корпуса в виде "жабки" Фото: Techspot
Реализация iPhone из трех отдельных экранов Фото: Techspot

Поскольку патент сформирован исключительно из инженерных соображений, то нет никаких указаний относительно того, какую встроенную электронику будут содержать будущие iPhone. Если мы когда-нибудь увидим складной телефон от Apple, то наверняка компания отдаст предпочтение минималистичному и бесшовному дизайну.

Напомним, что ранее эксперты составили ТОП-10 лучших смартфонов зимы. Параллельно с гибким устройством Xiaomi готовит смартфон будущего без кнопок. 

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Источник: TechSpot
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