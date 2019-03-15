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Конец близок: Windows 7 напомнит о скорой смерти

Пользователям Windows 7 будут приходить уведомления о скором прекращении поддержки операционной системы

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
"Вежливые" напоминания о необходимости уйти с Windows 7 будут приходить с апреля
"Вежливые" напоминания о необходимости уйти с Windows 7 будут приходить с апреля
Фото: DailyStar

Пользователи, которые никак не хотят отказываться от любимой Windows 7, будут получать "страшные" уведомления от Microsoft. В связи с тем, что поддержка "семерки" заканчивается 14 января 2020 года, Microsoft будет периодически оповещать о грядущем прекращении поддержки операционной системы, сообщает The Verge.

Уведомление не будет конкретно упоминать необходимость обновиться до Windows 10, но будет предупреждать о том, чтобы пользователь понимал риски отсутствия обновлений для Windows 7. В оповещении также будут приведены аргументы со ссылкой, которые побудят потребителей перейти на Windows 10 или приобрести более современный ПК.   

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"Начиная апреля пользователи Windows 7 будут получать от нас уведомления. Это вежливые напоминание, которое вы можете увидеть несколько раз в 2019 году", – объясняет вице-президент корпорации Мэтт Барлоу.

Хотя в Microsoft предусмотрели возможность отказа от последующих уведомлений (для этого пользователю нужно будет выбрать в меню опцию "больше не уведомлять меня"), обозреватели Computerworld называют такую принудительную нотификацию назойливой и раздражающей.

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Подобны образом Microsoft уведомила о приближающемся завершении жизненного цикла Windows XP пять лет назад. Однако если в прошлый раз предупреждения стали показываться лишь с марта 2014 года, т.е. за месяц до завершения поддержки этой ОС, то в случае с Windows 7 в Microsoft решили напоминать за девять месяцев.

Полагаясь на данные аналитической компании Net Applications, обозреватели прогнозируют, что к концу января 2020 года более 40% всех компьютеров в мире по-прежнему будут работать под управлением ОС Windows 7. Отметим, что корпоративные пользователи смогут доплатить и получать расширенные обновления безопасности Windows 7 ESU до января 2023 года.

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Напомним, что ранее Microsoft оснастит Windows 10 функцией "самолечения". В то же время пользователи начали активно возвращаться на Windows 7.

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