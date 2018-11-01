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Конец эпохи: Apple отказалась от популярной модели iPhone

Компания прекратила сервисную поддержку iPhone 5, выпущенного шесть лет назад

Евгений Опанасенко
Сегодня, 22:02
Первый 4-дюймовый смартфон Apple больше не поддерживается компанией. Фото: blick.ch
Первый 4-дюймовый смартфон Apple больше не поддерживается компанией. Фото: blick.ch

Компания Apple официально прекратила поддержку одной из самых своих популярных моделей – iPhone 5, приписав ее к "устаревшим" моделям. Это означает, что сервисная поддержка и обслуживание, а также выпуск запчастей для данных смартфонов прекращается. Также авторизованные сервисные центры не смогут получать комплектующие для ремонта iPhone 5. 

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К "устаревшим" Apple причисляет продукты, снятые с производства более 5 и менее 7 лет назад. В США и Турции iPhone 5 относится к "устаревшим", а в остальных регионах — к "вышедшим из эксплуатации".

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Apple iPhone 5 больше не получит сервисной подержки
Фото: cnn.com

Смартфон iPhone 5 был представлен в сентябре 2012 года. Это был первый смартфон Apple, который был выпущен с диагональю экрана 4 дюйма, тогда как прошлые модели обладали крохотным 3,5-дюймовым дисплеем. Также iPhone 5 стал первым смартфоном с новым коннектором Lightning.

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Выпуск обновлений для iPhone 5 прекратился 2 года назад, последняя поддерживаемая смартфонов версия – iOS 10.3.3.

Напомним, что улучшенный iPhone 5S был "воскрешен" с новым обновлением iOS 12. В то же время вышедшее обновление iOS 12.1 тормозит работу iPhone 8 и iPhone X

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Источник: ixbt.com
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