Конец эпохи: Apple прекращает выпускать iPhone 8 и 8 Plus

Apple отправила "на покой" популярные модели смартфонов 2017 года iPhone 8 и 8 Plus после анонса iPhone SE

Сразу после анонса нового iPhone SE с сайта Apple пропали две модели смартфонов в линейке iPhone 8 – оригинальная модель и ее увеличенная версия Plus. Компания подтвердила, что начиная с 16 апреля 2020 года производство этих эпохальных устройств было прекращено. Несмотря на "утрату", такой ход является вполне логичным – вакантное место теперь заняла новинка с похожим корпусом, но более мощной начинкой от iPhone 11 и по цене, которая на 100 долларов дешевле "восьмерки".

Apple представила iPhone 8 осенью 2017 года. Традиционно с новинкой был представлен iPhone 8 Plus с увеличенной до 5,5 дюйма диагональю экрана. Синхронно с линейкой iPhone 8 в 2017 году был выпущен флагманский аппарат iPhone X, который сняли с продажи в 2018 году сразу после выхода модели XS. Стоит отметить, что iPhone 8 оставались последними в линейке Apple, обладавшие поддержкой технологии 3D Touch.

iPhone SE "похоронил" iPhone 8 Фото: Unsplash

В свою очередь iPhone SE может похвастаться тем же чипом A13 Bionic, что и во флагманском модельном ряду устройств iPhone 11 и 11 Pro. Он также получил поддержку Wi-Fi 6 и гигабитного LTE. Сама базовая модель с 64 ГБ памяти обойдется покупателям в 399 долларов. Также будут доступны версии с 128 и 256 ГБ памяти – по цене 450 и 550 долларов соответственно.

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Фотокамера нового iPhone SE тоже подверглась улучшениям. Объектив SE 2020 позволяет снимать в портретном режиме с эффектом боке – такая возможность была у "восьмерки" только в версии Plus с двойной камерой. Старт продаж iPhone SE намечен на 24 апреля, а предзаказы стартуют уже с 17 апреля, но только в США.

iPhone 8 исчез из продажи на официальном сайте Apple Фото: Apple

Напомним, что ранее iPhone 8 продержался на дне реки несколько месяцев и продолжил работать. Также iPhone 8 в Украине начал стремительно дешеветь.

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