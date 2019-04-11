Конец эпохи: Microsoft официально "похоронила" Windows XP

Доля Windows XP на рынке уже крайне низкая, так что ее "похороны" прошли безболезненно

Windows XP просуществовала 17 лет на мировом рынке Фото: Wallpaperstock

Расширенная поддержка для Windows XP Embedded POSReady 2009 была официально прекращена Microsoft 9 апреля 2019 года. В этом году софтверный гигант с прискорбием сообщает, что эпоха Windows NT 5.1 закончилась спустя 17 лет существования на мировом рынке. Таким образом Windows XP стала самой "долгоиграющей" версией операционной системы от Microsoft, сообщает TechRepublic.

Microsoft долго пыталась отучить пользователей от Windows XP, которая прошла несколько этапов прекращения поддержки. В 2005 году была прекращена общая поддержка для 32-битной версии XP, а в 2009 – для 64-битной. Расширенная поддержка для корпоративных клиентов была прекращена 8 апреля 2014 года. А 9 апреля 2019 года Microsoft перестала выпускать патчи для Windows XP, использующейся в банкоматах и специализированных устройствах.

Прекращена расширенная поддержка Embedded POSReady 2009 для WIndows XP Фото: TechRepublic

Несмотря официальное прекращение расширенной поддержки Windows XP пять лет назад, существование POSReady 2009 позволило пользователям получать обновления безопасности на Windows XP Home и Professional SP3 с помощью редактирования реестра. Как бы Microsoft не пыталась отговорить пользователей не использовать этот метод, это не помогало. Отныне полное прекращение поддержки POSReady означает окончательный уход XP в историю.

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Устаревшая операционная система до сих пор используется многими компаниями, несмотря на проблемы в виде отсутствия обновлений безопасности. С другой стороны, XP постепенно заменяют на Linux, macOS или более новые версии операционных систем Microsoft. Стоит также учесть, что доля XP на рынке уже крайне низкая, так что ее "похороны" прошли безболезненно.

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Напомним, что ранее был представлен концепт Windows XP 2018 Edition от энтузиастов. Также недавно Wargaming официально заявила, что World of Tanks перестанет работать на устаревших Windows, в том числе XP.

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