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Конец выхлопам: BMW переходит на массовый выпуск электромобилей

Автоконцерн BMW пообещал начать массовый выпуск внедорожников, роскошных седанов и спорткаров на электрической тяге

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:26
К 2021 году BMW "удвоит" продажи электромобилей
К 2021 году BMW "удвоит" продажи электромобилей
Фото: CNET

Автогиганты последние годы стремятся расширить линейку своих автомобилей переходом на альтернативные виды двигателей: электрические и гибридные. BMW намеревается стать одним из мировых лидеров по выпуску автомобилей с электроприводом, и обещает сделать это уже к 2023 году. Электромобили баварского концерна будут варьироваться от внедорожников до роскошных седанов и спортивных автомобилей.

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Ранее компания называла другую дату – 2025 год. Но на днях в BMW признались, что их предыдущий план был немного "не точным", поэтому руководство пересмотрело прогнозы и назвали более реальные сроки, которые оказалось реалистично выполнить на два года раньше. Теперь, по словам автопроизводителя, к 2023 году будет выпущено 25 новых моделей электромобилей.

Однако BMW внесла ясность в понятие электромобиль, поскольку не все транспортные средства компании будут полностью электрическими – в эту категорию попадет лишь большая половина, а остальные, скорее всего, будут гибридными транспортными средствами, которые используют как бензин, так и электричество для передвижения.

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Что заставило BMW так сильно скорректировать свои планы? По всей видимости, рост продаж электромобилей по всему миру оказался решающим для пересмотра прогнозов. Председатель правления BMW Харальд Крюгер заявил, что к 2021 году компания "удвоит" продажи электромобилей, что приведет к увеличению инвестиций в этой области.

Напомним, что ранее BMW отозвала 1,5 миллиона авто по всему миру из-за серьезной неисправности. В то же время в Украине начали активно покупать электромобили.

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Источник: TechSpot
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