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"Конкорд" 2.0: сверхзвуковой пассажирский лайнер готов разогнаться до 2700 км/ч

Сегодня, 08:15

Прототип сверхзвукового авиалайнера XB-1 Boom Technology на 55 пассажирских мест продемонстрируют 7 октября 2020 года

После закрытия проекта "Конкорд" в 2003 году казалось, что эра сверхзвуковой пассажирской авиации навсегда закончена. Однако стартап-компания Boom Technology объявила, что готова представить публике рабочий прототип сверхзвукового пассажирского самолета XB-1 на 55 мест и развивающего скорость в 2,2 маха (2700 км/ч) уже через несколько месяцев, а именно 7 октября 2020 года, сообщает Flight Global.

Согласно проекту от Boom Technology, пассажирский самолет XB-1 способен преодолеть расстояние из Нью-Йорка в Лондон за 3,5 часа, а стоимость билета туда и обратно будет порядка 5 тысяч долларов. Компания Boom Technology, базирующаяся в Денвере, уже собрала 141 млн долларов инвестиций для создания XB-1 от таких компаний, как Y Combinator, Seraph Group, Eight Partners, Virgin Group и Japan Airlines.

Смотрите в сюжете о том, каким будет сверхскоростной транспорт будущего в Украине:

Как сообщает Flight Global, авиастроительный стартап объявил, что прототип находится на этапе сборки полноценного полноразмерного прототипа. На текущий момент идет процесс крепежа крыльев самолета к фюзеляжу, установка вертикального стабилизатора и завершение этапа испытания шасси.

XB-1 Boom
XB-1 Boom
Фото: Flight Global

Действующий образец XB-1 поднимется в воздух в Калифорнийском воздушно-космическом порту Мохаве в 2021 году. Во время испытательного полета управлять сверхзвуковым воздушным судном будет только один пилот – опытный летчик-испытатель ВВС США.

Virgin Group и Japan Airlines уже заказали у Boom Technology в общей сложности 30 самолетов, что намекает на серьезность стартапа, огромные надежды и высокий спрос на подобные авиалайнеры.

Салон XB-1 Boom
Салон XB-1 Boom
Фото: Flight Global

"Спрос на сверхзвуковую авиацию оказался намного выше, чем мы ожидали. Не беспокойтесь, мы гарантируем, что сверхзвуковое будущее безопасно, а также экологически и экономически выгодно", – прокомментировали в Boom Technology.

Одноместный прототип сверхзвукового самолета XB-1
Одноместный прототип сверхзвукового самолета XB-1
Фото: Flight Global

На протяжении более трех десятилетий в сверхзвуковых коммерческих путешествиях доминировал "Конкорд" – единственный успешный сверхзвуковой пассажирский самолет. "Конкорд" считался вершиной роскошного воздушного путешествия. Но катастрофа 25 июля 2000 года, а также повышение цен на топливо, заставили прекратить эксплуатацию этих авиалайнеров. Теперь у человечества появился реальный шанс вернуться в небо и пронестись по нему со сверхзвуком в комфортных условиях.

Напомним, что ранее аэропорт предложил пассажирам "фейковые полеты". Также недавно был закрыт проект летающего автомобиля Flyer.

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Источник: Flight Global
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