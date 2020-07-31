Конкурент Tesla от Sony покорит дороги уже в этом году

Sony изменила свои планы по отношению к электромобилю Vision-S и попробует обкатать на нем свои технологии автопилота

При упоминании электромобиля первое, что приходит в голову, – Tesla Model S или Nissan Leaf. А в это время почти каждый крупный автопроизводитель взял за правило выпустить хотя бы одну модель электрокара. В их числе BMW, Audi, Hyundai, Ford, Opel, Renault. Но наименее известной в этом списке является компания Sony, которая тоже готовит свой электромобиль Vision-S, концепт которого был показан в начале 2020 года на CES 2020. Согласно последним слухам, этот автомобиль выедет на дороги общего пользования уже к концу года.

Как и многие проекты, представленные на CES, Vision-S изначально представлял собой лишь концепт или видение будущего компании, а не обязательно реальный продукт, который Sony намеревалась представить на рынке. Тем не менее, похоже, что ситуация несколько изменилась за месяцы, прошедшие с момента завершения CES.

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Теперь Sony заявляет, что у нее большие планы на Vision-S. Автомобиль на днях прибыл в Токио, чтобы компания могла продвигать свои "сенсорные и аудио технологии". Чтобы выполнить эту задачу более эффективно, автомобиль будет ездить по дорогам общего пользования по столице Японии в конце 2020 года.

Sony Vision-S Фото: TechCrunch

Sony, вероятно, будет пытаться улучшить возможности автопилота Vision-S. Начиная с CES 2020, автомобиль обладал автоматизацией 2-го уровня, благодаря 33 отдельным датчикам, расположенным по всему периметру кузова. Поскольку многие другие компании, занимающиеся развитием технологий автономного вождения, уже достигли 5-го уровня, то Sony, безусловно, придется наверстать упущенное.

Sony Vision-S Фото: The Verge Sony Vision-S Фото: The Verge Sony Vision-S Фото: The Verge Sony Vision-S Фото: The Verge Sony Vision-S Фото: The Verge Sony Vision-S Фото: The Verge Sony Vision-S Фото: The Verge Sony Vision-S Фото: The Verge Sony Vision-S Фото: The Verge Sony Vision-S Фото: The Verge Sony Vision-S Фото: The Verge 1/11

Sony Vision-S обладает двумя двигателями мощностью 200 кВт, которые позволяют электрокару развивать максимальную скорость в 239 км/ч и разгоняться до "сотни" за пять секунд. Автомобиль также обладает технологиями искусственного интеллекта, поддерживает связь 5G и облачные технологии, а также встроенную фирменную "360 Reality Audio", которая используется в динамиках электромобиля.

Напомним, что ранее главный конкурент Tesla готовил к выпуску завидный электромобиль. В то же время электромобили начали собирать производители пылесосов.

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