Конкурент Zoom от Facebook поможет миллионам справиться с изоляцией

Messenger Rooms от Facebook вмещает до 50 участников и позволяет добавлять AR-эффекты и 360-градусные фоны

Спрос на сервисы онлайн-конференции за последний месяц возрос в геометрической прогрессии из-за карантина. Поэтому Zoom сейчас находится на пике своей популярности. Но крупные игроки интернет-рынка тоже не сидят на месте и создают свои альтернативы. Сперва был Microsoft с улучшенным Skype Meet Now, а теперь к гонке подключился Facebook со своим сервисом Messenger Rooms.

С помощью Messenger Rooms пользователи смогут создавать виртуальные видеовстречи прямо из Facebook или Messenger, а затем приглашать всех желающих присоединиться, даже если у них нет учетной записи Facebook. Комнатой для видеовстреч можно даже поделиться с участниками через новостную ленту социальной сети, чтобы участникам было легче подключаться. Учтены также пожелания о конфиденциальности: при желании участников можно исключить из беседы или сделать встречу сугубо индивидуальной.

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Комната чата может вместить до 50 человек, но не ограничена по времени, как у Zoom. Facebook заявил, что вскоре планирует добавить возможность создавать комнаты из Instagram Direct, WhatsApp и Portal для еще большей гибкости. Также стоит отметить, что у Messenger Rooms будут дополнительные интерактивные функции, вроде смены фона на 360 градусов, сигнализации настроения и даже AR-эффекты.

Messenger Rooms Фото: Facebook

Messenger Rooms будет запущен в тестовом режиме на этой неделе в нескольких странах. Через несколько недель стартует глобальный запуск по всему миру.

Напомним, что ранее Skype скопировал полезную идею Zoom и стал лучше. Также ранее мы составляли список из ТОП-10 отмененных конференций из-за коронавируса.

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