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Коронавирус не пройдет: Google учит пользователей мыть руки через дудл

Анимированный Doodle демонстрирует, как правильно мыть руки, чтобы предотвратить распространение вирусов и микробов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 18:56

По мере того, как пандемия коронавируса затягивается, представители здравоохранения советуют простой, но очень эффективный способ борьбы с ним: регулярно мыть руки. Сегодня это может показаться довольно очевидным, но так было не всегда. 20 марта Google отдает дань уважения человеку, который доказал эффективность личной гигиены – открытию человечество обязано немецко-венгерскому врачу и профессору Игнацу Филиппу Земмельвейсу, известному как "спаситель матерей". Именно ему посвящен пятничный дудл.

Земмельвейс впервые предложил практику мытья рук в 1847 году, чтобы предотвратить распространение болезней. В 20 марта, 173 года назад, он был назначен главным резидентом родильного дома Венской больницы общего профиля, где обнаружил связь между передаваемыми микробами и высоким уровнем смертности среди молодых матерей.

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Земмельвейс обнаружил, что инфекция, известная как "лихорадка при родах", убивающая новых матерей в родильных домах по всей Европе, была связана с инфекциями, передаваемыми от рук врачей, которые недавно провели операции или вскрытия. Доктор заметил, что уровень смертности женщин от детской лихорадки в первой клинике, где обучались студенты-врачи, был в два-три раза выше, чем во второй клинике, где обучались акушерки. В двух клиниках использовались идентичные методы, поэтому причину долго не могли обнаружить.

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Свое открытие он сделал после печального случая – смерти друга, который случайно порезал себя скальпелем во время вскрытия больной женщины, умершей в результате послеродовой лихорадки. Вскрытие друга показало тот же тип инфекции, что и послеродовая лихорадка, из-за чего Земмельвейс установил истинную причину заражения. В результате доктор приказал студентам и врачам тщательно мыть руки в растворе хлорированной извести перед каждым обследованием.

Дудл на честь Игнаца Филиппа Земмельвейса
Дудл на честь Игнаца Филиппа Земмельвейса
Фото: Сегодня

Наблюдения Земмельвейс противоречили преобладающим медицинским и научным мнениям того времени и сперва были категорически отвергнуты. Но результаты говорят сами за себя – до того, как в мае 1847 года было начато мытье рук, уровень смертности в первой клинике составлял 18,3%. К июлю ставка упала до 1,2%, а в следующем году она была равна нулю.

Сегодня Земмельвейса широко помнят как "отца инфекционного контроля", которому приписывают революцию не только в акушерстве, но и в самой медицинской сфере, информируя не только его собственные поколения, что мытье рук является одним из наиболее эффективных способов предотвращения распространения болезней.

Во время вспышки коронавируса в 2020 году люди начали скупать дезинфицирующие средства для рук. Но, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний, лучше всего почаще мыть руки в течение как минимум 20 секунд.

Напомним, что ранее Google отмечал свое 21-летие праздничным ретродудлом. Также недавно Google обнаружила сотни вирусов в смартфонах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: 9to5google
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