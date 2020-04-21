Коронавирус отступает: Volkswagen возрождает производство автомобилей

На этой неделе заработают производственные мощности Volkswagen по всей Германии, а затем во всем мире

Знаменитый автоконцерн Volkswagen возвращается к производству автомобилей, которое было приостановлено в марте в связи с пандемией коронавируса. Заводы автомобильного концерна будут постепенно открываться по всей Германии. Первым станет сборочный цех в Цвиккау, который уже открылся 20 апреля – там возобновляют производство электромобиля ID3. Заводы в Вольфсбурге, Эмдене и Ганновере вновь начнут работу 27 апреля, сообщает DW.

Филиалы в других странах тоже были поставлены на паузу. Но в связи с ослаблением пандемии коронавируса руководство Volkswagen приняло решение возобновить производство во всем мире. Первым на этой неделе заработает завод в столице Словакии Братиславе, а затем к общему производственному циклу подключатся мощности в США, России, Португалии и Испании. В течение мая производство будет возобновлено в ЮАР, Аргентине, Бразилии и Мексике.

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Volkswagen, который долго критиковали за отсутствие интереса к производству электромобилей, переоборудует под эти цели завод в Цвиккау. Производство электромобилей на этом предприятии планировали начать в ноябре 2020 года и до 2022 года выпустить там 22 миллиона электрокаров.

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