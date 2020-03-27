Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Коронавирус сорвал амбициозные планы NASA: космос откладывается

Одной из сорванных миссий NASA оказался запуск космического телескопа Джеймса Уэбба

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:12

NASA завершило свою первую оценку миссий, проектов и программ со времени вспышки коронавируса, чтобы найти критически важные проекты. В результате переоценки часть амбициозных планов космического агентства пришлось отложить. Одной из сорванных миссий оказался запуск космического телескопа Джеймса Уэбба – он попадает в последнюю категорию приоритетных проектов.

Читайте также:
Зонд InSight на Марсе починил себя ударом лопатой

Космическое агентство приостанавливает интеграцию и испытания преемника космического телескопа Хаббла, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и избежать распространения опасного вируса. NASA не сообщило, когда возобновятся работы над проектом, но отметило, что решения могут быть скорректированы по мере развития ситуации.

Телескоп Джеймса Уэбба
Телескоп Джеймса Уэбба
Фото: NASA

Из приоритетных задач отмечается, что вся работа, связанная с поддержкой Международной космической станции, будет продолжаться, включая коммерческие операции по пополнению полезных запасов, чтобы обеспечить безопасность и жизнедеятельность экипажа на орбите. Также работа над программой коммерческих экипажей будет продолжаться в прежнем режиме.

Смотрите также в сюжете о том, какие организаций изменили свой график из-за коронавируса:

Кроме того, NASA добавило, что миссия Mars 2020, в которую входят марсианский вертолет и марсоход Perseverance, остается приоритетной задачей и ее отменять не собираются.

Напомним, что ранее NASA показали безумно красивую панораму с Марса. Также NASA "забанит" Voyager 2 в космосе на 11 месяцев: в чем причина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Обнаружен неожиданный конец Млечного Пути Астрономы обнаружили первую экзопланету за пределами галактики Где конец Вселенной: ученые дали ответ Лунная станция Gateway будет искать угрозу радиации в космосе
NASA космос телескоп миссия коронавирус хаббл телескоп хаббл
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

"Это жуть!": Алла Пугачева шокировала новыми фото
Вирусолог Жолобак: Вирус
Вирусолог Жолобак: Вирус "не заинтересован" в смерти человека
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 10:26Wellness

Как настроение влияет на организм человека: ответ ученых

Вчера, 17:00Fun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

У Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса – СМИ

Вчера, 13:44Wellness

Как накачать ягодицы в домашних условиях: пять эффективных упражнений

Вчера, 11:29Шоу-бизнес

У Льва Лещенко обнаружили коронавирус и перевели в реанимацию

Вчера, 10:15Food

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

Вчера, 09:59Спецпроект

Настоящее или подделка: эксперты проверили масло и растительно-сливочные смеси

Вчера, 08:56Food

Салаты из редиса: три весенних рецепта

25 мартаWellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

25 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

25 мартаШоу-бизнес

В семье Софии Ротару случилось горе

25 мартаFun

Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием, фото

24 мартаFun

Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео

24 мартаEvents

Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

24 мартаWellness

Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться

24 мартаШоу-бизнес

Тина Кароль на карантине умилила Сеть видео с сыном

Новости партнеров

Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии
Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии
У Лещенко подтвердился коронавирус - СМИ
У Лещенко подтвердился коронавирус - СМИ
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
Кароль
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Брежнева поделилась с поклонниками пикантным фото
Брежнева поделилась с поклонниками пикантным фото
Леся Никитюк взбудоражила фото из Китая
Леся Никитюк взбудоражила фото из Китая
Оладушки и панкейки: 10 вкусных идей для осеннего завтрака
Оладушки и панкейки: 10 вкусных идей для осеннего завтрака