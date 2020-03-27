Коронавирус сорвал амбициозные планы NASA: космос откладывается
Одной из сорванных миссий NASA оказался запуск космического телескопа Джеймса Уэбба
NASA завершило свою первую оценку миссий, проектов и программ со времени вспышки коронавируса, чтобы найти критически важные проекты. В результате переоценки часть амбициозных планов космического агентства пришлось отложить. Одной из сорванных миссий оказался запуск космического телескопа Джеймса Уэбба – он попадает в последнюю категорию приоритетных проектов.
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Космическое агентство приостанавливает интеграцию и испытания преемника космического телескопа Хаббла, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и избежать распространения опасного вируса. NASA не сообщило, когда возобновятся работы над проектом, но отметило, что решения могут быть скорректированы по мере развития ситуации.
Из приоритетных задач отмечается, что вся работа, связанная с поддержкой Международной космической станции, будет продолжаться, включая коммерческие операции по пополнению полезных запасов, чтобы обеспечить безопасность и жизнедеятельность экипажа на орбите. Также работа над программой коммерческих экипажей будет продолжаться в прежнем режиме.
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Кроме того, NASA добавило, что миссия Mars 2020, в которую входят марсианский вертолет и марсоход Perseverance, остается приоритетной задачей и ее отменять не собираются.
Напомним, что ранее NASA показали безумно красивую панораму с Марса. Также NASA "забанит" Voyager 2 в космосе на 11 месяцев: в чем причина.
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