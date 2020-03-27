Коронавирус сорвал амбициозные планы NASA: космос откладывается

Одной из сорванных миссий NASA оказался запуск космического телескопа Джеймса Уэбба

NASA завершило свою первую оценку миссий, проектов и программ со времени вспышки коронавируса, чтобы найти критически важные проекты. В результате переоценки часть амбициозных планов космического агентства пришлось отложить. Одной из сорванных миссий оказался запуск космического телескопа Джеймса Уэбба – он попадает в последнюю категорию приоритетных проектов.

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Космическое агентство приостанавливает интеграцию и испытания преемника космического телескопа Хаббла, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и избежать распространения опасного вируса. NASA не сообщило, когда возобновятся работы над проектом, но отметило, что решения могут быть скорректированы по мере развития ситуации.

Телескоп Джеймса Уэбба Фото: NASA

Из приоритетных задач отмечается, что вся работа, связанная с поддержкой Международной космической станции, будет продолжаться, включая коммерческие операции по пополнению полезных запасов, чтобы обеспечить безопасность и жизнедеятельность экипажа на орбите. Также работа над программой коммерческих экипажей будет продолжаться в прежнем режиме.

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Кроме того, NASA добавило, что миссия Mars 2020, в которую входят марсианский вертолет и марсоход Perseverance, остается приоритетной задачей и ее отменять не собираются.

Напомним, что ранее NASA показали безумно красивую панораму с Марса. Также NASA "забанит" Voyager 2 в космосе на 11 месяцев: в чем причина.

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