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Коронавирус ударил по Apple: производство iPhone приостановлено

Коронавирус может заставить Apple перенести выпуск iPhone 9 на более поздний срок

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:10

Известный аналитик Минг-Чи Куо, который делает самые точные прогнозы относительно новинок Apple, утверждают, что вспышка коронавируса сильно ударила по поставкам комплектующих для iPhone. Если судить по данным CounterPoint Research, смартфоны Apple продавались как горячие пирожки в 2019 году, особенно их менее дорогие модели iPhone XR и iPhone 11. В 2020 году ситуация изменится в худшую сторону: производство сильно снизится, что может отразиться на сложности в поставках устройств для потребителей и, возможно, на росте цен. Снижение темпов производства продержится как минимум до мая и полностью восстановится лишь к лету.

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По словам Куо, значительно упали поставки объективов камер в последние месяцы от Genius Electronic Optical. Аналитик прогнозирует, что запасов линз осталось примерно на месяц, а их производство возобновится, как минимум, в мае.

Как сообщает Reuters, LG Innotek, поставляющий модули для камер iPhone, в эти выходные также был вынужден закрыть свой завод в Южной Корее. Это связано с тем, что производственный центр в Куми находится недалеко от Тэгу – места с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусными инфекциями в стране.

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Также аналитик не исключает, что Apple перенесет свою презентацию iPhone 9 (он же iPhone SE 2) на более поздний срок из-за коронавируса. Напомним, что презентация, по слухам, должна была стартовать 31 марта.

Напомним, что ранее iPhone заработал после двух месяцев нахождения под водой. Более того, в 2020 году Apple вернется к дизайну в стиле iPhone 4.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источники: Reuters , TechSpot
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