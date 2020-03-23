Коронавирус ударил по Facebook и Instagram: упало видео

Ограничение на потоковую передачу видео связано с увеличением нагрузки на сеть вследствие вспышки коронавируса

Представители Facebook в воскресенье заявили, что намерены снизить скорость потоковой передачи видео в социальной сети, а также в Instagram на всей территории Европы. Ограничение связано с увеличением нагрузки на сеть вследствие вспышки коронавируса, в результате чего много европейцев перешли на работу из дома. Ограничение будет временным и спадет после отмены карантина.

"Мы стремимся работать с нашими партнерами, чтобы справиться с любыми ограничениями пропускной способности в этот период высокого спроса. Также мы намерены обеспечить людям возможность оставаться на связи с помощью приложений и сервисов Facebook", – говорится в заявлении представителя Facebook.

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Решение, принятое Facebook и Instagram, следует за шагами, ранее предпринятыми онлайн-платформами. Netflix, Prime Video и YouTube ранее тоже решили снизить скорость потока для Европе в рамках борьбы с коронавирусом.

В то время как Netflix и YouTube объявили, что они будут реализовывать это решение в течение 30 дней, The Verge сообщает, что с предпринятым шагом ожидается снижение трафика Netflix в Европе на 25%. Netflix увеличил трафик на 50% после карантина. Ожидается, что подобна ситуация будет продолжаться в течение месяца.

Напомним, что ранее Google учил пользователей мыть руки через дудл. Также мы делали инструкцию по тому, как удалить аккаунт Instagram навсегда.

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