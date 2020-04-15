Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Коронавирус ударил по ноутбукам: продажи падают, а цены растут

Аналитики из Canalys предрекают рост цен на компьютеры и ноутбуки из-за высокого спроса и низкого предложения вследствие пандемии коронавируса

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:15

Аналитическая фирма Canalys провела исследования рынка ноутбуков и домашних компьютеров с начала 2020 года. Выяснился неприятный факт – продажи падают. Отгрузки ПК, ноутбуков и рабочих станций упали на 8% в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Причиной стало закрытие сборочных мощностей в Китае вследствие пандемии коронавируса, а также из-за праздничного периода в конце января, когда в это время в Поднебесной отмечали Китайский новый год, сообщает TechCrunch.

Аналитики отмечают, что такие показатели являются самыми низкими за последние четыре года. Сильнее всего пострадала Apple – ее показатели падения составляют 21%. Следом идет HP со спадом на 13,8% и Acer — на 12,6%. Только Dell показывает рост на фоне остальных – компания отгрузила на 1,1% больше техники, чем в I квартале прошлого года. По мнению Canalys, что падение продолжится и по итогам II квартала 2020 года.

Вместе с тем, директор по исследованиям в Canalys Рушабх Доши, говорит, что покупательская способность была очень даже активной. Низкие показатели поставок демонстрируют лишь неспособность производителей обеспечить спрос из-за ряда форс-мажорных факторов.

Смотрите также в сюжете о том, как Украина попала в список стран с дефицитом продовольствия:

"Производители компьютеров и ноутбуков начали 2020 год с ограниченного предложения процессоров Intel, вызванного неудачным переходом на 10-нм техпроцесс. Ситуация еще сильнее усугубилась, когда фабрики в Китае не смогли вновь открыться после новогодних праздников. Вместе с тем, карантин вынудил потребителей активнее приобретать ноутбуки для своих детей, поскольку те вынуждены перейти на дистанционную форму обучения", – объясняют в Canalys.

Статистика продаж ПК и ноутбуков согласно отчету Canalys
Статистика продаж ПК и ноутбуков согласно отчету Canalys
Фото: TechCrunch

Более того, мрачное начало года может обернуться повышением цен на компьютерную продукцию из-за высокого спроса и низкого предложения. Canalys прогнозирует, что весь год будет демонстрировать дальнейшее падение продаж: компании сокращают закупки, а потребители также будут отказываться от приобретения новинок из-за значительной экономической неопределенности.

Напомним, что ранее к дефицитным товарам добавились игровые приставки – покупатели сметают их с полок. В то же время смартфоны тоже переживают самое большое падение продаж за всю историю.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкоголь Сметают с полок: к дефицитным товарам добавились игровые приставки Покупка автомобиля на карантине: как автоконцерны решили проблему Как уберечь ребенка от компьютерной зависимости: совет психолога Натальи Холоденко
ноутбук компьютер спрос дефицит продажи коронавирус
Источник: TechCrunch
Реклама

Новости партнеров

8 культовых помад, на которые не жалко потратить денег
8 культовых помад, на которые не жалко потратить денег
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
В семье Софии Ротару случилось горе
В семье Софии Ротару случилось горе

Популярные статьи

Вчера, 19:46Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Вчера, 18:08Food

Весенние салаты из рукколы: три вкусные идеи

Вчера, 15:39Шоу-бизнес

Екатерина Кухар изменила имидж на карантине: фото нового образа

Вчера, 12:43Fun

Чистый четверг: главные приметы праздника

Вчера, 12:22Wellness

Ячмень на глазу: почему он появляется и как его быстро вылечить

Вчера, 12:12Fun

Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреля

Вчера, 10:08Food

Авокадо: польза для здоровья и правила выбора

Вчера, 10:08Шоу-бизнес

Анна Седокова публично рассказала, что Меладзе делал с солистками "ВИА Гры"

13 апреляПсихология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

13 апреляWellness

Как избавиться от изжоги: 10 эффективных способов

13 апреляEvents

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

13 апреляFun

Познакомились онлайн: 36-летняя невеста увидела жениха за несколько дней до свадьбы, фото

12 апреляFood

Католическая Пасха-2020: рецепт праздничного пирога "Барашек"

12 апреляFun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать

12 апреляEvents

Эффектные открытки в Вербное воскресенье: поздравления, картинки и стихи

12 апреляFood

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

Новости партнеров

Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Каменських в одній білизні труснула
Каменських в одній білизні труснула "старовиною" на камеру. Відео
"На широку ногу": Кравець з "Кварталу 95" показала свій будинок
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
13 привычек, разрушающих красоту
13 привычек, разрушающих красоту
Высокий бисквит получается по этому рецепту
Высокий бисквит получается по этому рецепту
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)