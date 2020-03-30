Коронавирус ударил по серверам: невозможно скачать игры

Sony ограничила доступ к PlayStation Network в Европе из-за возросшей активности пользователей

Продолжительный карантин из-за коронавируса вынудил миллионов людей остаться дома. Многие решили скоротать время в интернете, что обернулось настоящей катастрофой для крупных компаний, содержащих серверы с контентом. Раньше YouTube, Facebook и Netflix снизили качество видеопотока, чтобы обеспечить надежное соединение, а теперь с этой проблемой столкнулись ряд игровых компаний, вроде Sony и Activision Blizzard.

Sony начала ограничивать использование широкополосного доступа к серверам PlayStation Network в Европе в связи с возросшей активностью пользователей. Компания объявила, что ограничит скорость загрузки PlayStation в Евросоюзе, что сильно ударило по скорости загрузки видеоигр. Эта жертва была принесена в угоду стабильности соединения многопользовательских игр.

"Мы считаем, что важно решить проблемы со стабильностью подключения к Интернету, поскольку сейчас беспрецедентное количество людей практикует удаленную работу, дистанционное обучение и развлечения в социальных сетях, что делает их более зависимыми от доступа во Всемирную паутину. Игроки во время карантина могут испытывать затруднения с загрузкой загрузки игр, а то и вовсе невозможностью их загрузить, но они все равно будут наслаждаться надежным игровым процессом", – заявил генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

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В то же время испытывают проблемы серверы Activision Blizzard. Недавно вышедшая игра Call of Duty: Warzone стала настолько популярной, что за первую неделю собрала аудиторию в 30 миллионов пользователей. Однако с выходном обновления 1.18.0 серверы не справились с нагрузкой, когда миллионы игроков начали выкачивать патч объемом 14 ГБ, и процесс обновления остановился, а геймеры не смогли запустить Warzone. Проблема продолжается до сих пор – процесс загрузки патча постоянно обрывается.

Скачать игры из PlayStation Network не получается Фото: TechSpot

Обновление Call of Duty: Warzone зависает при скачивании Фото: Сегодня

"Нам известно о затруднении, влияющем на обновление игры, которое может привести к замедленным или неудачным попыткам загрузки. В настоящее время мы занимаемся поиском причины, и предоставим обновленную информацию по мере ее появления. Пожалуйста, следите за @BlizzardCSEU_RU в Твиттере для получения дальнейшей информации", – сообщает официальный сайт Activision Blizzard Battle.net.

Часть серверов Warzone отключены Фото: Сегодня

На прошлой неделе Netflix начал ограничивать пропускную способность по настоянию официальных лиц в Евросоюзе. Amazon и YouTube также получили рекомендации по снижению скорости исходящего трафика. Disney+ и Facebook также "капитулировали" и приняли меры по экономии интернет-соединения. Пока эти ограничения в основном ограничены ЕС и Великобританией, а на этой неделе YouTube объявил, что будет расширять свои усилия по регулированию видеопотока во всем мире.

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