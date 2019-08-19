Космическая авария: комета врезалась в Солнце

Обсерватория записала на видео необратимую гибель кометы, которая мчится к Солнцу

Космический аппарат для наблюдения за Солнцем SOHO стал свидетелем смерти кометы. На видео видно, как космическое тело необратимо приближается к Солнцу на огромной скорости, оставляя за собой длинный хвост из газа и пыли, а затем падает на наше светило и окончательно испаряется в его атмосфере. О космической аварии сообщает сайт Space.

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Первые 10 секунд на видео комета едва различима. Но по мере приближения к Солнцу она начинает ускоряться и испаряться, оставляя за собой длинный предсмертный шлейф из собственных останков. Комета продолжает направляться прямо к Солнцу, где она все сильнее испаряется и в конечном итоге разрушается (фактически сам момент столкновения на видео не попал).

По словам астронома Тони Филлипса, наблюдаемый объект, скорее всего, является одной околосолнечных комет Крейца, которые являются частями одной большой кометы, разрушенной несколько столетий назад, и теперь ее останки падают на звезду. Орбита комет Крейца вытянута на расстояние в 170 астрономических единиц, а в перигелии проходят на расстоянии всего нескольких сотен тысяч километров от Солнца. Есть большая вероятность того, что в ближайшие десятилетия будут открыты новые объекты из этого семейства.

На видео солнечный диск прикрыт специальной пластиной, чтобы не повредить оптическое оборудование, а также иметь возможность наблюдать за солнечной короной и околосолнечными объектами. При детальном изучении видео, можно заметить две яркие точки: почти над самым солнечным диском оказалась Венера, а немного левее – Марс.

Напомним, что ранее космический корабль столкнулся с гигантским астероидом. А недавно на Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности.

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