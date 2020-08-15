Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса

Сегодня, 12:20

Пылевые дьяволы, засушливые равнины и жуткие кратеры – марсианский разведывательный орбитальный аппарат показал зрелищные виды планеты

Марсоходы NASA очаровывают своим вниманием за происходящим на поверхности Красной планеты. Роверы делают селфи и безумно красивые панорамы. Однако их поле зрения крайне ограничено. Чего не скажешь про орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, который видит Марс с иного ракурса, способный запечатлеть удивительные места загадочного мира в сверхвысоком разрешении.

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) покинул Землю 15 лет назад 12 августа. NASA на этой неделе отметило юбилей полета, выделив некоторые из лучших изображений Марса, которые запечатлел космический корабль.

Смотрите также в сюжете о том, кто будет первым человеком на Марсе:

Аппарат оснащен тремя камерами. Цветной сканер MRO делает снимки с техникой "рыбий глаз", еще одна камера делает снимки поверхности в черно-белом цвете, а прибор High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) стоимостью 40 миллионов долларов является "автором" наиболее впечатляющих снимков Марса.

Коллаж из лучших фотографий с Марса за последние 15 лет
Коллаж из лучших фотографий с Марса за последние 15 лет
Фото: NASA

Правда, не обходится без применения постобработки. Некоторые изображения с MRO выглядят в отчетливо благодаря использованию цветокоррекции – техники обработки изображений, которая помогает выделить определенные детали.

MRO запечатлел момент образования лавины на Марсе
Фото: NASA
Относительно свежий кратер от падения метеорита на Марсе
Фото: NASA
Пыльная буря на Марсе с разницей в несколько месяцев – в небо поднимаются огромные пылевые облака, окутывающие всю планету
Фото: NASA
Земля и Луна запечатленные с орбиты Марса
Фото: NASA
Детализированный снимок спутника Марса – Фобоса
Фото: NASA
На этой карте показан полный маршрут движения марсохода Opportunity
Фото: NASA
Песчаные дюны на Марсе
Фото: NASA
"Пылевой дьявол"
Фото: NASA
Аппарат Curiosity, снятый с орбиты Марса
Фото: NASA
Осыпающиеся песчаные склоны марсианского кратера
Фото: NASA
1/10

В честь своего 15-летнего юбилея, NASA выпустила сет из самых поразительных и зрелищных фотографий Красной планеты, которые можно увидеть с орбиты. Такие виды невозможно сделать даже с самых мощных телескопов на Земле. Поэтому наслаждайтесь творчеством одного из самых старых космических аппаратов агентства в нашей галерее.

Напомним, что ранее на Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта. При этом марсианские роверы тоже удивили необычным снимком, на котором заметно Юпитер и Сатурн на небе Марса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
На Церере раскрыли самый большой секрет Солнечной системы На Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2" Ракета Starship на Марс покорила высоту в 150 метров: видео Астронавты Crew Dragon показали жуткое видео при входе в атмосферу
NASA фотографии планета орбита космический аппарат Марс
Источник: NASA
Реклама

Новости партнеров

Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии

Популярные статьи

Сегодня, 11:40Food

Заготовки из баклажанов на зиму: пять лучших рецептов

Вчера, 18:37Шоу-бизнес

Умерла исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова

Вчера, 15:27Food

Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром

Вчера, 12:14Food

Медовый Спас-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:50Events

Успенский пост: эксклюзивные открытки, эффектные картинки и поздравления

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной дорогой автомобиль

Вчера, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 14 августа: Стрельцам нужно быть активнее, а Козерогам – внимательнее с деньгами

Вчера, 04:50Events

С Медовым Спасом: вкусные поздравления, яркие открытки и прикольные картинки

13 августаПсихология

Психологи пояснили, в чем особенность левшей

13 августаFood

Маковый Спас-2020: лучшие рецепты праздничной выпечки

13 августаШоу-бизнес

16 ванных комнат, сауны и винный погреб: как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл

13 августаEvents

День левши-2020: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

13 августаFun

Мужчина нашел древний клад с помощью обычного металлоискателя: фото

12 августаEvents

Медовый Спас Маковей: что нельзя делать в праздник

12 августаШоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в США

12 августаFood

Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки

Новости партнеров

Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Трагически оборвалась жизнь известной певицы-соперницы Примадонны
Трагически оборвалась жизнь известной певицы-соперницы Примадонны
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Бесценная помощь в жару: эти продукты снижают давление
Бесценная помощь в жару: эти продукты снижают давление
Дочь Веры Брежневой показала жаркие кадры
Дочь Веры Брежневой показала жаркие кадры

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять