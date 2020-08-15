Космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса

Пылевые дьяволы, засушливые равнины и жуткие кратеры – марсианский разведывательный орбитальный аппарат показал зрелищные виды планеты

Марсоходы NASA очаровывают своим вниманием за происходящим на поверхности Красной планеты. Роверы делают селфи и безумно красивые панорамы. Однако их поле зрения крайне ограничено. Чего не скажешь про орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, который видит Марс с иного ракурса, способный запечатлеть удивительные места загадочного мира в сверхвысоком разрешении.

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) покинул Землю 15 лет назад 12 августа. NASA на этой неделе отметило юбилей полета, выделив некоторые из лучших изображений Марса, которые запечатлел космический корабль.

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Аппарат оснащен тремя камерами. Цветной сканер MRO делает снимки с техникой "рыбий глаз", еще одна камера делает снимки поверхности в черно-белом цвете, а прибор High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) стоимостью 40 миллионов долларов является "автором" наиболее впечатляющих снимков Марса.

Коллаж из лучших фотографий с Марса за последние 15 лет Фото: NASA

Правда, не обходится без применения постобработки. Некоторые изображения с MRO выглядят в отчетливо благодаря использованию цветокоррекции – техники обработки изображений, которая помогает выделить определенные детали.

MRO запечатлел момент образования лавины на Марсе Фото: NASA Относительно свежий кратер от падения метеорита на Марсе Фото: NASA Пыльная буря на Марсе с разницей в несколько месяцев – в небо поднимаются огромные пылевые облака, окутывающие всю планету Фото: NASA Земля и Луна запечатленные с орбиты Марса Фото: NASA Детализированный снимок спутника Марса – Фобоса Фото: NASA На этой карте показан полный маршрут движения марсохода Opportunity Фото: NASA Песчаные дюны на Марсе Фото: NASA "Пылевой дьявол" Фото: NASA Аппарат Curiosity, снятый с орбиты Марса Фото: NASA Осыпающиеся песчаные склоны марсианского кратера Фото: NASA 1/10

В честь своего 15-летнего юбилея, NASA выпустила сет из самых поразительных и зрелищных фотографий Красной планеты, которые можно увидеть с орбиты. Такие виды невозможно сделать даже с самых мощных телескопов на Земле. Поэтому наслаждайтесь творчеством одного из самых старых космических аппаратов агентства в нашей галерее.

Напомним, что ранее на Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта. При этом марсианские роверы тоже удивили необычным снимком, на котором заметно Юпитер и Сатурн на небе Марса.

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