Космический аппарат показал Солнце с самого близкого расстояния в истории

Космический аппарат прислал на Землю самые близкие фотографии Солнца, которые когда-либо видел человек

Космический аппарат Solar Orbiter британского производства компании Airbus, управляемый Европейским космическим агентством (ESA), прислал ошеломительно близкие фотографии нашей звезды – Солнца. Solar Orbiter был запущен в феврале 2020 года и сейчас находится всего в 77 миллионах километров от Солнца. Хотя это может показаться значительным расстоянием, космическому кораблю удалось запечатлеть самые крупные кадры Солнца, дополненные мельчайшими деталями, которые ученые никогда раньше не видели. Свежие фотографии агентство ESA выложило у себя на официальной странице.

"До сих пор не было сделано снимков Солнца с такого близкого расстояния, и уровень детализации, который они предоставляют, нас впечатляет", – прокомментировал доктор Дэвид Лонг, один из главных исследователей миссии ESA Solar Orbiter.

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Важной деталью для изучения для ученых представляют небольшие солнечные вспышки, которые в миллионы раз меньше протуберанцев, и которых гораздо больше на поверхности нашего светила. На Солнце они напоминают небольшие костры. Согласно ЕКА, эти вспышки могут быть "нанофлаерами" – относительно крошечными выбросами, которые Солнечная обсерватория будет изучать с помощью инструмента "Спектральная визуализация корональной среды" (SPICE).

Фотографии поверхности Солнца с близкого расстояния Фото: ESA

Анализируя изображения Солнца крупным планом, специалисты смогут собрать воедино историю нашей Солнечной системы. Кроме того, ученые смогут лучше подготовиться к потенциально разрушительным солнечным бурям. Солнечные ветры могут нагревать внешнюю атмосферу Земли, вызывая ее расширение, что в свою очередь может повлиять на работу спутников на орбите и привести к отключению жизненно важной GPS-навигации, сигналов мобильных телефонов и спутникового телевидения. Кроме того, выброс частиц может вызвать генерацию сильных токов в магнитосфере, что может привести к взрывам электрических трансформаторов и электростанций и потере их мощности.

Одна из таких крохотных вспышек Фото: ESA

История уже знает подобные случаи, когда солнечные вспышки повлияли на Землю. Самым крупным зафиксированным выбросом корональной массы, было событие Кэррингтона в 1859 году, названное в честь одного из очевидцев. Этот выброс отразился на Земле, вызвав возгорание на телеграфных проводах.

Напомним, что яркая звезда неба готовится взорваться – чем это грозит человечеству. Также учеными был найден древний астероид, разморозивший Землю 2,2 миллиарда лет назад.

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