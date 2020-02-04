Космический корабль NASA разогнался до рекордной скорости в истории человечества

29 января 2020 года был зонд "Паркер" разогнался до немыслимых 393044 километров в час

"Паркер" будет продолжать собирать данные о Солнце вплоть до 2024 года Фото: phys.org

Космический исследовательский аппарат NASA "Паркер" (Parker) в 2020 году установил сразу два рекорда, как самый быстрый созданный человеком объект и аппарат, который ближе всего подлетел к Солнцу. Причем настолько близко, что он буквально погрузился в атмосферу нашей звезды. Однако помимо своих выдающихся рекордов, "Паркер" предоставляет ценнейшие данные для науки.

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Согласно данным управления полетами в Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса, рекорды удалось установить во время очередного облета 29 января. Облет был четвертым приближением зонда к Солнцу (перигелий). В первые часы 1 февраля космический корабль размером с автомобиль отправил на Землю сигнал "статуса А" – лучший из четырех возможных сигналов. По сути, "Паркер" заявил: "Я выжил и не получил повреждений".

Ранее "Паркер" установил два рекорда в ноябре 2018 года:

Самый быстрый рукотворный объект: 247 000 км/ч;

Ближайший к Солнцу космический корабль: 42,7 миллиона километров.

Эти рекорды были побиты 29 января. Новые цифры оказались не менее впечатляющими:

Самый быстрый рукотворный объект: 393 044 км/ч;

Ближайший к Солнцу космический корабль: 18,6 миллиона километров.

Солнечный зонд, запущенный в августе 2018 года, спроектирован так, чтобы противостоять палящим температурам внешней атмосферы Солнца. Защитный кожух помогает космическому аппарату разгадывая некоторые тайны, скрывающиеся внутри звезды. Набор из четырех приборов на борту поможет ученым понять, как солнечная корона и солнечный ветер влияют на Землю и на остальную часть Солнечной системы.

"Паркер" будет продолжать собирать данные о Солнце вплоть до 2024 года. С каждым витком космический аппарат будет все ближе и ближе подходить к Солнцу. В конечном итоге зонд достигнет минимального сближения в 7 миллионов километров от поверхности звезды и сгорит в атмосфере.

Напомним, что ранее ученые рассмотрели поверхность Солнца "вблизи" и были впечатлены увиденным. А на прошлой неделе NASA отключила космический телескоп по изучению сверххолодной Вселенной.

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