Космический корабль столкнулся с гигантским астероидом: видео

Японский космический аппарат "Хаябуса-2" прислал видео, как он столкнулся с астероидом и собрал его образцы

Зонд "Хаябуса-2" сделал успешный маневр контролируемого столкновения с астероидом Рюгу Фото: space.com

Камера космического аппарата "Хаябуса-2" успешно зафиксировала второй сбор образцов породы с далекого астероида Рюгу. Фактический сбор образцов произошел еще в начале июля, но лишь сейчас специалисты японского космического агентства смогли опубликовать видео, скомпонованное из отдельных фотоснимков, присланных на Землю 26 июля.

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Космический аппарат для сбора образцов "Хаябуса-2" находится на орбите вокруг астероида Рюгу с июля 2018 года. За это время он смог даже доставить на астероид двух прыгающих роботов. 11 июля 2019 года зонд космический корабль намеренно столкнулся с астероидом, чтобы сделать повторный забор образцов. Произошло это в 20 метрах от кратера, который образовался при сбросе специальной бомбы с аппарата, чтобы собрать обломки грунта и отвезти их на Землю.

Столкновение с поверхностью астероида

На видео, ускоренное в 10 раз, видно, как "Хаябуса-2" приближается к поверхности астероида Рюгу, происходит контролируемое столкновение, затем специальный манипулятор для сбора образцов вгрызется в породу, что сопровождается огромным количеством выброса обломков в космос.

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Эта уникальная для науки видеозапись, поскольку она показывает исторический момент, когда земной аппарат смог сделать повторный забор образцов астероида. Стоит отметить, что встроенная камера CAM-H, снимавшая весь процесс, была разработана только за счет общественных пожертвований.

Несмотря на успешность миссии, на официальном сайте "Хаябуса-2" ученые предупреждали о потенциальной опасности второй попытки сбора. Сочетание неоднородного рельефа, технической сложности маневра и того факта, что космический корабль работал очень далеко от Земли, не оставляло исследователям места для ошибки. Как сообщила команда, успешный сбор образцов в феврале 2019 года не гарантировал такой же повторный результат.

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Команда решила пойти на риск, зная, что вторая попытка могла обернуться катастрофой и аппарат в результате ошибки при маневрировании мог столкнуться и получить серьезные повреждения, которые вывели бы космический корабль из строя навсегда. В отличие от первой попытки, на этот раз команда стремилась захватить материал изнутри астероида, который не подвергался космическому излучению, как его поверхность.

Теперь после успешного сбора образцов с астероида Рюгу, "Хаябуса-2" готов отправиться к Земле с богатым научным "урожаем" на борту. Полет домой состоится в ноябре-декабре 2019 года – сейчас аппарат выжидает удачный момент для маневра, когда наша планета подлетит поближе. Прибытие космического корабля к Земле состоится в конце 2020 года, и после этого на поверхность будут отправлены драгоценные образцы в качестве "сувениров" после очень долгого и насыщенного событиями космического путешествия.

Напомним, что ранее к Земле приближался астероид огромных размеров. А также NASA показало рекордно далекое космическое фото.

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