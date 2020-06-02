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Космический охотник поймает комету за хвост

Сегодня, 12:26

Космическому аппарату Solar Orbiter выпала удача пролететь через хвост разрушенной кометы

Космический аппарат Solar Orbiter готовится к следующему экстремальному этапу – "поимке" кометы за хвост. Основной миссией корабля остается исследование нашей звезды, и в ближайшее время зонд отправится к полюсам Солнца, чтобы запечатлеть их в ракурсе, который ранее был недостижим для науки. Но параллельно Solar Orbiter сможет совершить уникальный маневр – пролет через хвост кометы ATLAS.

По счастливой случайности, на своем пути Solar Orbiter пройдет сквозь хвост ATLAS – самой яркой кометы этого года. Она уникальна тем, что после обнаружения в декабре 2019 года она развалилась на куски в апреле 2020 года в результате загадочного процесса, который ученые не могут объяснить.

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Особенность такого маневра в том, что пролететь сквозь хвост кометы – невероятная удача, учитывая гигантские размеры Солнечной системы и огромные расстояния. За все время космических полетов это удавалось сделать всего шесть раз. В этот раз исследователи из Европейского космического агентства надеются, что им удастся поймать несколько частиц пылевого хвоста кометы. Это будет происходить в результате столкновения частиц пыли с корпусом на огромной скорости, что вызовет мгновенное их испарение и образования крохотного облака плазмы, которое сможет проанализировать оборудование на борту Solar Orbiter.

Распавшаяся на куски комета ATLAS
Распавшаяся на куски комета ATLAS
Фото: ESA

"Подобные шансы – это часть научных приключений", – прокомментировали в ESA.

Напомним, что ранее космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца. Также наука объяснила, как отразится на Земле солнечный минимум.

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Источник: ESA
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