Космический охотник за темной энергией сделал захватывающее фото

Инструмент DESI по изучению темной энергии, получил свой первый снимок галактики

Инструмент сейчас монтируют на телескоп Mayall в Аризоне Фото: Pixabay

Устройство DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) по поиску темной энергии во Вселенной на днях запечатлело первую фотографию. Первым снимком DESI стало изображение спиральной галактики Водоворот M 51, расположенная в созвездии Гончих Псов, которая находится на расстоянии около 23 миллионов световых лет от Земли. Фотография получила красный оттенок, из-за использования фильтра рентгеновского диапазона.

Первый снимок аппарата DESI Фото: NASA

Сейчас инструмент монтируют на телескоп Mayall в Аризоне (США). Первые снимки были сделаны "космическим охотником" в ходе ранних тестов, в результате которых были протестированы шесть недавно установленных больших линз.

Как ожидается, когда подготовка DESI будет завершена, он сможет изучить спектры более чем 30 млн галактик и квазаров, что может сообщить об удаленности и скорости данных объектов. Последнее же, в свою очередь, поможет больше узнать о темной энергии — гипотетической энергии, которая помогает объяснить ускорение расширения Вселенной.

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Напомним, что ранее над США пролетел ослепительный огненный шар из космоса. Также учеными были найдены древнейшие звезды во Вселенной.

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