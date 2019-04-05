Космический охотник за темной энергией сделал захватывающее фото
Инструмент DESI по изучению темной энергии, получил свой первый снимок галактики
Устройство DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) по поиску темной энергии во Вселенной на днях запечатлело первую фотографию. Первым снимком DESI стало изображение спиральной галактики Водоворот M 51, расположенная в созвездии Гончих Псов, которая находится на расстоянии около 23 миллионов световых лет от Земли. Фотография получила красный оттенок, из-за использования фильтра рентгеновского диапазона.
Сейчас инструмент монтируют на телескоп Mayall в Аризоне (США). Первые снимки были сделаны "космическим охотником" в ходе ранних тестов, в результате которых были протестированы шесть недавно установленных больших линз.
Как ожидается, когда подготовка DESI будет завершена, он сможет изучить спектры более чем 30 млн галактик и квазаров, что может сообщить об удаленности и скорости данных объектов. Последнее же, в свою очередь, поможет больше узнать о темной энергии — гипотетической энергии, которая помогает объяснить ускорение расширения Вселенной.
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Напомним, что ранее над США пролетел ослепительный огненный шар из космоса. Также учеными были найдены древнейшие звезды во Вселенной.
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