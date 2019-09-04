Космический военный самолет X-37B побил космический рекорд

Boeing X-37B установил рекорд пребывания на орбите для многоразовых космических аппаратов – 727 дней

ВВС США скрывают предназначение X-37B Фото: Wikipedia

У ВВС США на вооружении есть грозное оружие, которое выглядит, как небольшой космический челнок X-37B. В сентябре 2017 года его вывели на орбиту при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 со стартовой площадки LC-39А Космического центра Кеннеди, однако цель миссии была засекречена. Это был пятый успешный запуск X-37B, который также установил новый мировой рекорд.

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Беспилотный космический самолет X-37B, построенный Boeing, в настоящее время находится на орбите в течение 727 дней. Таким образом космолет побил свой предыдущий рекорд в 718 дней, установленный во время последней миссии в начале 2017 года.

Военно-воздушные силы США по-прежнему не раскрывают точное назначение беспилотника. В то же время без проблем раскрывают место его посадки. Что характерно, все пять запусков устанавливали мировые рекорды пребывания на орбите:

22 апреля 2010 года – 3 декабря 2010 – 224 дня 5 марта 2011 – 16 июня 2012 года – 469 дней 11 декабря 2012 года – 17 октября 2014 года – 675 дней 20 мая 2015 года – 7 мая 2017 года – 718 дней 7 сентября 2017 – 4 сентября 2019 года (полет продолжается) – 727 дней

"Программа X-37B является новейшим и наиболее совершенным космическим кораблем многоразового использования, целью которого является исследование концепций операций для отработки технологий многоразовых космических аппаратов", – говорится в описании X-37B на сайте ВВС США.

Boeing X-37B Фото: Wikipedia

В свою очередь исполняющий обязанности министра ВВС Мэтью Донован во время визита в Космического центра им. Кеннеди во Флориде ответил на вопрос о предназначении космического корабля весьма расплывчато. "X-37B является ключевым компонентом будущего Америки в космическом доминировании", – так он заявил в пресс-релизе ВВС США.

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Военно-воздушные силы США оставили без ответа вопрос издания CNET по поводу текущего полета X-37B.

Напомним, что ранее ракета Starhopper Илона Маска зависла в воздухе на испытаниях. В то же время электромобиль Tesla уже облетел Солнце.

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