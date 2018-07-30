Космический восторг: Лунное затмение показали с орбиты

Космонавт запечатлел Лунное затмение с борта Международной космической станции

Лунное затмение увидели с орбиты

27 июля жители Земли стали свидетелями двух значимых событий в астрономии: противостояние Марса и продолжительное Лунное затмение,

Если первое событие прошло почти незаметно, то второе привлекло куда больше внимания, и не говорил о нем только ленивый.

Лунное затмение с борта МКС

Полный цикл Лунного затмения продолжался четыре часа. Наблюдали за самым значимым событием XIX века не только жители западного полушария, но и космонавты с орбиты Земли.

Космонавт Олег Артемьев запечатлел Лунное затмение из борта Международной космической станции и поделился своими снимками в Instagram.

Напомним, что ранее мы показывали, как выглядит Лунное затмение 2018 из разных уголков мира.