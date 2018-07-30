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Космический восторг: Лунное затмение показали с орбиты

Космонавт запечатлел Лунное затмение с борта Международной космической станции 

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:30
Лунное затмение увидели с орбиты
Лунное затмение увидели с орбиты

27 июля жители Земли стали свидетелями двух значимых событий в астрономии: противостояние Марса и продолжительное Лунное затмение,

Если первое событие прошло почти незаметно, то второе привлекло куда больше внимания, и не говорил о нем только ленивый.

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Лунное затмение с борта МКС

Полный цикл Лунного затмения продолжался четыре часа. Наблюдали за самым значимым событием XIX века не только жители западного полушария, но и космонавты с орбиты Земли.

Космонавт Олег Артемьев запечатлел Лунное затмение из борта Международной космической станции и поделился своими снимками в Instagram.

Так с борта Международной космической станции выглядело самое продолжительное #ЛунноеЗатмение XXI века! . The longest total #LunarEclipse of the 21st century from the @iss.

Публикация от Oleg Artemyev (@olegmks)

Напомним, что ранее мы показывали, как выглядит Лунное затмение 2018 из разных уголков мира.

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