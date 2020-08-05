Космическое кладбище показало колыбель нашей галактики Млечный Путь

Ученые приоткрыли тайну формирования нашей галактики Млечный Путь, наблюдая за космическими кладбищами

Около двух миллиардов лет назад Млечный Путь накрыл шар из миллиона звезд, пока гравитационное притяжение нашей галактики не превратило его в звездный поток длиной 27 тысяч световых лет. Новое исследование, изучающее "космическое кладбище" из этих древних звезд на задворках нашей галактики, позволяет предположить, что она не была рождена в нашем уголке Вселенной. Уникальные источники могут помочь нам понять, откуда родом Млечный Путь, сообщает Nature.

Необычная коллекция звезд, названная "Потоком Феникса" в честь созвездия, в котором она была обнаружена. Эта формация известна как "звездный поток": вытянутая цепочка звезд, которая раньше была шаровым скоплением, плотно упакованным скоплением древних звезд.

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Существует около 150 известных шаровых скоплений, патрулирующих окраины гало Млечного Пути, холодного и разряженного пространства. Но когда исследователи изучили химию десятков ярких, красных гигантских звезд, содержащихся в Фениксе, они заметили нечто странное: у них была необычно низкая "металличность" – в них находится больше легких элементов, таких как водород и гелий, и меньше тяжелых. Это означает, что эти звезды очень старые и родились задолго до формирования Млечного Пути. По словам астрономов из обсерватории Карнеги в Пасадене, теоретически этого не должно быть.

"Низкая металличность говорит нам о том, что они, должно быть, сформировались в другое время и даже в другом месте. "Феникс" представляет предыдущее поколение шаровых скоплений. Его звезды в конечном итоге умрут – взорвутся или рассеются, а их останки будут смешаны с остальными нашими светилами в Млечном Пути", – объясняет Джераинт Льюис, астроном из Сиднейского университета, один из соавторов открытия.

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Чтобы выяснить, откуда появился "Феникс", международная команда исследователей использовала англо-австралийский телескоп в рамках спектроскопической съемки Южного звездного потока, проекта, посвященного поиску подобных древних потоков в Млечном Пути. Такой способ изучения астрономы еще называют звездной археологией – они позволяют заглянуть на миллиарды лет назад, чтобы реконструировать рождение нашей галактики.

Выяснилось, что Млечный Путь вырос благодаря "космической еде" из древних шаровых скоплений. Когда плотно упакованная группа звезд отклоняется слишком близко к Млечному Пути, гравитация от нашей большей галактики разрывает их, вытягивает в длинную цепочку и постепенно притягивает. После того, как слияние заканчивается, остаются скелеты от бывших скоплений, – эти звездные потоки являются настоящими звездными кладбищами, протекающими через Млечный Путь. Так сформировался "Поток Феникса" который оказался на задворках галактики.

Как именно шаровые скопления оказались на пути Млечного Пути, до сих пор остается космической загадкой. Наше текущее понимание предполагает, что в ранней Вселенной облака газа коллапсируют и воспламеняются, образуя миллион звезд "за один присест". Новые результаты бросают вызов этой гипотезе, предполагая, что они появились, даже тогда, когда таких элементов во Вселенной было гораздо меньше.

Открытие впечатляет, говорит Ана Бонака, исследователь из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, которая не участвовала в исследовании. "Я надеюсь, что это всего лишь верхушка айсберга: среди десятков подобных звездных потоков, которые вращаются вокруг нашей Галактики, может быть больше посланцев из ранней Вселенной. Вскоре мы сможем собрать все эти кусочки головоломки, чтобы получить общую картину того, как возникла наша галактика Млечный Путь".

Напомним, что ранее ученые зафиксировали движение света в сверхзамедлении. Также при спуске с орбиты Земли астронавты Crew Dragon показали жуткое видео при входе в атмосферу.

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