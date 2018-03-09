Космическое облучение несет большую угрозу жителям Земли – ученые

Сегодня, 15:59

Беспрецедентный уровень облучения способствует ухудшению состояния здоровья людей

 

Мы облучаемся, даже не зная этого. Фото: pixabay
Мы облучаемся, даже не зная этого. Фото: pixabay

Интенсивность воздействия космических лучей на Землю в последние годы заметно возросла, создавая тем самым все большую угрозу человечеству.

Беспрецедентный уровень облучения способствует ухудшению состояния здоровья людей, чья профессия связана с работой в небе или на околоземной орбите.

Об этом говорят члены международной научной группы, опираясь на показатели телескопа CRATER.

В частности, 30 лет назад космонавты могли находиться на МКС не более 1000 дней, теперь же этот период сократился до 700 дней. Та же ситуация с пилотами гражданских и военных самолетов.

Эксперты разрабатывают новые рекомендации по защите представителей данных профессий.
Ученые прогнозируют, что в будущем излучение достигнет таких масштабов, что его негативные последствия будут ощущать все жители Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что уникальный астероид, которого никто не замечал, угрожает Солнцу,

Также сообщалось, что россияне увидели странный объект в небе с яркостью полной Луны.

О том, как в космос может полететь любой желающий, смотрите на видео ниже:
космос, ученые, облучение

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Источник:

Телеграф

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