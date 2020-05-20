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Криминальный боевик "Мафия" вернулся после 18-летнего забвения

Mafia II и Mafia III Definitive Edition теперь доступны для всех в Steam, а первую часть Mafia придется подождать до 28 августа 2020 года

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:16

2K Games на прошлой неделе анонсировала игровую трилогию Mafia с полноценным римейком первой части, которая покажет старую игру 18-летней давности в новом обличии: с новой графикой и игровым движком. Причем студия обещала выпустить игры совсем скоро. Однако неожиданностью оказался тот факт, что сборник выпустили сегодня. Правда, не в полном составе, а лишь вторую и третью части. Таким образом Mafia II и Mafia III Definitive Edition теперь доступны для всех в Steam.

Эти ремастеры являются частью недавно анонсированной "Мафиозной трилогии" – пакета, объединяющего все существующие игры франшизы в один лаконичный сборник. Mafia II Definitive Edition включает в себя все DLC (дополнения), экипировку и транспортные средства, добавленные к за все время существования игры. То же самое в равной степени относится и к Mafia III Definitive Edition.

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Если у вас уже есть копии любой из вышеперечисленных игр в Steam, вы должны были уже бесплатно получить их соответствующие Definitive Editions. Если игр в библиотеке нет, то можно приобрести отдельно по 549 гривен каждую. Вот правда, у Mafia III не заметно никаких визуальных улучшений уровня "ремастера", а вот Mafia II получила "значительно улучшенные визуальные эффекты и аудио".

Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
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Definition Edition от Mafia I также является частью Трилогии, но сейчас она находится на этапе разработки, но будет стоить дороже. В отличие от Mafia II и III, Definition Edition от Mafia I станет полным ремейком оригинальной игры. У него будет потрясающая современная графика, "улучшенный игровой процесс" и ценник в 749 гривен.

Если вы предпочитаете не покупать игры по отдельности, вы можете выложить 1099 гривен за полную трилогию, что является довольно большой скидкой. Кроме того, если вас интересует только обновленная версия Mafia I, вы можете сделать предварительный заказ, до даты официального запуска, которая намечена на 28 августа 2020 года.

Напомним, что ранее мы составляли список во что поиграть на карантине и подобрали ТОП-10 лучших игр для слабых ноутбуков. Также недавние новости о Grand Theft Auto 6 довели игроков до слез.

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Источник: Gametech
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