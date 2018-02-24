Критическое мышление: почему сейчас так популярны псевдонаука и паранормальщина

На самом деле вода имеет память, проносится по нашему телу, запоминая его изгибы и проблемы, и выливается наружу целительным эликсиром благодаря голографической теории урины.

На самом деле звезды во Вселенной существуют только для того, чтобы выстроиться определенным образом в момент вашего рождения. И не только звезды, но и звездные скопления, галактики и черные дыры, все они естественно тоже отвечают за Тельцов, которым сегодня сулит финансовый успех.

На самом деле не нужно пить обезболивающее, когда болит голова, можно его лизнуть и миллионные доли действующего вещества мгновенно исцелят вас. А еще лучше отдать деньги гомеопату, его средства сделают вас лучше, умнее и здоровее окружающих, которым только дай пожрать антибиотики с реально действующими лекарствами.

На самом деле за вами постоянно бегает толпа умерших родственников, которым только дай пообщаться, чтобы рассказать, как лучше спасти вашу жизнь и сколько денег нужно отдать милому мастеру оккультных наук, так умилительно болтающему разными голосами.

Добро пожаловать в мир псевдонауки и паранормального, планету кроличьих лапок и астрологии, континуум уринотерапии и астральных проекций. Это второй материал из условной серии "Критическое мышление" (началась теориями заговора и конспирологией), который расскажет, как отличить науку здорового человека от науки курильщика, чем отличается "темная материя" от "квантовой биоэнергетики" и как научиться не ловить йети в темной комнате, если его не существует на этой планете.

Как видно из самого названия, "псевдонаука" — это как псевдоподия. То есть нечто, что отчаянно пытается выдать себя за науку, облекшись терминами (зачастую бессмысленными и составленными из двух умных, но совершенно неподходящих друг другу слов вроде "аксионная астронейрология") и ложной логикой, учитывающей лишь те факты, что выгодны этой самой псевдонауке. У всех подобных "дисциплин" есть одна особенность: они не подтверждены ни исследованиями, ни экспериментами, ни даже здравым смыслом. Лишь слепая вера в голословные утверждения, граничащая с фанатизмом.

Кроме того, утверждает доктор Джонатан Смит, профессор психологии Университета Рузвельта и директор-основатель Института стресса, стоит задуматься о последствиях подобных утверждений.

"Я искренне верю, что заявления астрологов, экстрасенсов, телепатов, сгибателей ложек, специалистов по комплементарной и альтернативной медицине, иглоукалывателей, целителей и креационистов надо воспринимать всерьез… Я верю, что экстраординарные заявления могут вызвать экстраординарные последствия… Некое паранормальное событие волшебным образом нарушает законы физики — все, что мы знаем о веществе и энергии. Одно-единственное достоверно продемонстрированное паранормальное явление может заставить человечество переписать едва ли не все учебники. Более того, оно может потребовать от человечества проведения экстренных исследований, по сравнению с которыми исторические программы разработки атомной бомбы или высадки человека на Луну покажутся мелкими и незначительными. Почему? Представьте, что было бы, если бы кроличья лапка на самом деле работала и террористы узнали бы об этом первыми? Серьезно! Что если бы люди на самом деле могли предсказывать будущее, влиять на прошлое, излечивать болезни прикосновением, мыслью и молитвой; скрытно наблюдать за тайными событиями, манипулировать предметами и устройствами на больших расстояниях одной только силой мысли? Что если все паранормальные явления существуют на самом деле?... Подумайте об этом".

Смит — скептик со стажем, профессионал в области критического мышления и объективной оценки явлений. И он же является автором множества работ и курсов по развитию навыков, которые помогают отделить фальшь от правды. Как сейчас модно называть это, борец с фейками. Вот только фейки Смита прячутся не только среди новостей, они повсюду, они стали частью нашей жизни и влияют на умы множества людей.

Десять больших отличий

Конечно, наука (та, которая настоящая) пока не объясняет все, что происходит в этой Вселенной. Существует множество таинственных и безумных вещей, которые человечеству еще предстоит познать. Вроде "темной материи" или "темной энергии", которые в реальности такие же темные, как "белые пятна" на карте были белыми; местонахождения сознания в головном мозгу; лечения рака; расшифровки генома и так далее. Однако ученые стараются заполнить лакуны и пробелы научными же методами. Они выдвигают гипотезы (высоковероятные догадки о "природе вещей"), превращают их в теории (измеримая или наблюдаемая достоверная истина, подтвержденная экспериментально) и опираются на аксиомы (очевидные истины, доказанные или не требующие доказательств).

Отсюда, в принципе, легко выходят признаки псевдонауки.

1. Неточность, преувеличения и двусмысленная терминология. Чем меньше конкретики, тем сложнее к чему-то придраться. Наука оперирует конкретностью и точностью, вы легко можете объяснить/измерить видимый свет, но никогда не справитесь с "энергией ци", которую фиксирует только "мастер многих воплощений, маг и чародей". Так работают астрологи и медицинские шарлатаны. Мол, вы человек, способный на подвиг ради другого, дорогой Скорпион, но иногда бываете достаточно себялюбивым. Поэтому попробуйте экстракт, он отлично выводит из организма (чьего?) токсины (какие именно? В каком количестве?).

2. Экспертной оценки нет, зато есть теория заговора. Крутость реальной науки в том, что напечататься в серьезном издании просто так нельзя: вас должны отрецензировать достаточно злобные научные редакторы, проверить идею на достоверность. А еще этим редакторам фармацевтическое лобби занесло денег, чтобы они скрыли информацию о пчелиных попках, лечащих СПИД! И только целительница Марфа с помощью фэншуй и рыбьей чешуи снимет с вас наговор, мешающий бросить пить после 15 лет жизни под мостом.

3. Перепроверки для слабаков! Ну вы поняли. Гомеопатия работает, просто потому что работает, доказательства для слабаков, а кто опровергает действенность данного метода — тот рептилоидный аннунак-лоббист. А если вдруг не подействовало, значит вы не помазали левую подмышку жиром медведя, вскормленного ромашковым медом, собранным шмелями в новолуние.

4. Враждебность к развитию и изменению идей. В смысле химия доказала, что гомеопатия не работает? Да этой химии пятьдесят лет, а гомеопаты лечили людей тысячелетиями! Я точно знаю, потому что так сказал мой астролог.

5. Научные методы неприменимы. Потому что пациент должен доверять своему гомеопату, иначе ничего не получится! А еще потому, что сгибать гвозди перед видеокамерами невозможно, потому что гвозди сгибаются душой, а съемка эту самую душу ворует.

6. Ошибочное употребление научных терминов. Это моя любимая часть. Вы заметили, как сильно разные псевдоученые любят сочетания сложных слов, не несущие в себе ни малейшего смысла? Транссерфинг реальности! Квантовая психология! Родовой атомный реактор! Уринальный эгрегор! Тестикулярный лазерный переход! Молчу уже о том, как квантовый мир удивительным образом переходит в макрореальность и "квантовая телепортация" вдруг становится жутким способом перемещения, после которого люди превращаются в мухомонстров, коллапсирующих собственную волновую функцию.

7. Подойдут любые доказательства. Строгие и контролируемые эксперименты? Что за чушь! Сын соседки подхватил икоту после прививки, и вы видели это собственными глазами! И никакие двойные "слепые" исследования тут не нужны. Сам Эйнштейн в паблике с шутками писал, что "наука — для тех, кто верит, а не для тех, кто хочет что-то там проверить".

8Упор на "негативные доказательства". В реальной науке несчастные ученые сначала заявят что-то несусветное, а потом ищут доказательства, пока остальные тыкают в них пальцами и крутят у виска. В какой-нибудь хиромантии доказательством является то, что никто даже не взялся опровергать эту чушь, а если возьмется, то хироманты будут тыкать в него пальцами и крутить у виска. Улавливаете разницу?

9. Нефальсифицируемость. Век назад философ и социолог Карл Поппер в очередной раз усложнил жизнь ученым, добавив настоящей научной идее такой признак, как фальсифицируемость (и бесславно удалив из списка наук историю, психологию и социологию). То есть, должен быть какой-нибудь эксперимент, который может ее опровергнуть. К примеру, общую теорию относительности можно сфальсифицировать многими способами, включая наблюдение за звездами во время затмения; поиск гравитационных волн от слияния черных дыр; замер отсутствия разницы во времени между поверхностью и орбитой Земли. Попробуйте проделать то же с астрологией.

10. Политика и религия где-то рядом. Креационисты сражаются с "материализмом", часть политсил (особенно те, которым не удалось посадить на пост своего министра здравоохранения) сражаются с прививками Советский Союз, борющийся с империалистическим заблуждением — генетикой — выдумывает "лысенковщину". Нацисты верят в свою исключительность. И так далее.

Классификатор явлений

Часть явлений считаются пограничными, поэтому их стоит рассматривать отдельно. К примеру, физика не мешает развитым пришельцам впасть в анабиоз и долететь до Земли на релятивистских скоростях (или послать роботов). Зато архонты из другого измерения, правящие человечеством, — уже паранормальщина. К пограничным и необоснованно причисленным к паранормальным явлениям также можно отнести снежного человека (который вообще может оказаться смесью медведя и галлюцинаций), лохнесское чудовище, некоторые виды акупунктуры (где не пытаются направить энергию ци), лунатизм, часть йоги и медитации. Короче, все то, у чего может быть нормальное объяснение. Остальные же — в пузырях перед вами.

Паранормальные силы

Это сверхъестественные способности людей и животных, нарушающие все мыслимые законы физики. Кто-то читает мысли, кто-то сгибает ложки, но никто из экстрасенсов пока не предсказал результаты выборов и не победил в лотерею (потому что "условия не позволяют", ага). Так что смело заносим в раздел телепатию, телекинез, ясновидение, астральные похождения, лозоходство и прочую экстрасенсорику.

Паранормальные закономерности

Если правильно извлечь внутренности животного, можно обойтись без кофейной гущи и особого сочетания чаинок и предсказать будущее. То же делают "исследователи Нострадамуса", "расшифровщики Библейского кода" и прочие астрологи, которые ищут в случайных вещах систему. Так что вписываем сюда все виды гаданий — от хиромантии и карт таро до нумерологии и астрологии.

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Разумные силы и сущности

В отличие от простых энергий, они мало того, что везде, так еще и разумны. В смысле, им не нужен поводырь-экстрасенс, они и сами неплохо справляются, наставляя вас всех на путь истинный. Сюда входят живые объекты, одержимые добрыми духами, карма, судьба, высшая справедливость, духи, оборотни и ведьмы.

Простые энергии

В отличие от паранормальных сил, ограниченных и проявляющихся у "избранных", простые энергии пронизывают все мироздание и влияют на здоровье людей, не влияя на их выбор и жизненный путь в целом. Хотя экстрасенсы и могут ими манипулировать. Сюда относятся: энергия ци, магнитотерапия, гомеопатия, традиционная акупунктура и тайцзы, целительное прикосновение.

Сверхъестественные сущности

В контексте псевдонауки и паранормального сложно остаться в стороне от сложных сверхъестественных систем, которые абстрактны и никак не связаны с реальным миром, но оказывают на него огромное влияние. Это попытка выйти за пределы естественного мира, чтобы заполнить пугающие белые пятна. То есть, сверхъестественная религия, которая включает в себя буквально (не метафорически, а именно в прямом смысле) понимаемые небеса, ад, дьявола, ангелов, святых, непорочное зачатие, воскресение и прочие фантастические чудеса. Или суперкомпьютер-Вселенная. Или пришельцы, управляющие миром. Или гигантская симуляция, созданная потомками из 38-го варианта будущего.

Загробные сущности

Тут все просто: это разумные силы, которые существуют в этом и загробном мире. Это реинкарнированные души (которые "помнят прошлые перерождения"), призраки, реинкарнация в целом и целая толпа медиумов, способных узнать у вашей прабабки, как она относится к новому цвету ваших волос.

Простые суеверия

Это, в общем-то, совпадения, традиции и "сходные черты". К примеру, вы получили прибавку к зарплате, будучи в зеленых носках. Может, все дело именно в них? К простым суевериям относятся черные кошки, кроличьи лапки, число "13", "счастливая" одежда и так далее.

Почему это опасно, и что кроется за паранормальным

Подчеркну еще раз. Одна-единственная черная кошка, реально приносящая несчастья, способна буквально перекроить мироздание.

Однако и без той самой кошки паранормальщина принесла человечеству множество проблем. К примеру, несуществующее колдовство привело к тому, что за три года инквизиция в Европе убила более 200 тысяч женщин, обвинив их в ведьмовстве. А выдуманная неполноценность крови и прочие верования нацистов стали причиной жестокого уничтожения шести миллионов евреев.

Сейчас тем же занимается "альтернативная медицина", которая "мягко" истребляет людей, пытающихся вылечить даже простые заболевания с помощью уринотерапии, пищевых добавок, гомеопатии, хиропрактики, голодания, исцеляющих святынь и так далее.

А вот вам еще один парадокс. Основные религиозные тексты предупреждают: магия — это обман и зло. Тем не менее среди последователей религий множество защитников паранормального. Зрелая духовность не боится столкновения с реальностью и критического подхода. Именно поэтому взрослый и разумный человек, который верит в Бога, никогда не пойдет захватывать землю соседа, бороться с прививками и убивать людей просто потому, что какой-то манипулятор заявил, что "так сказали ангелы". Это уже политика.

Ну и, наконец, достаточно опасно верить в паранормальное избирательно. Доказательств существования призраков ровно столько же, сколько у пророческих способностей почившего осьминога Пауля, телеэкстрасенсов и астрологов.

Поэтому каждый раз, когда вам предлагают "просто проверить", убедитесь, что за этим не кроется одна из истинных причин возникновения паранормальных явлений. К примеру, естественная случайность. Или статистическая закономерность. Или ошибка восприятия. Или ошибка памяти. Или эффект плацебо. Или сенсорная аномалия. Или галлюцинация. Или попросту обман и манипуляция с целью забрать ваши последние деньги, предоставив взамен шарлатанское мумбо-юмбо.