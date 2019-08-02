Кривая и скрученная: астрономы показали форму нашей галактики

Впервые в истории была создана наиболее точная карта Млечного Пути

Создана самая точная 3D-карта Млечного пути на сегодняшний день Фото: Global Science

Команда польских астрономов создала самую точную трехмерную карту Млечного Пути на сегодняшний день. При составлении карты были обнаружены удивительные искажения и неровности вдоль галактического диска, которые оказался далеким до идеала.

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Наше местоположение расположено глубоко внутри гигантской структуры, поэтому с Земли мы не можем наблюдать нашу галактику снаружи, наблюдая ее форму только изнутри. Плотные пространства звезд, газа и пыли еще больше усложняют наблюдение. Несмотря на эти ограничения, мы все равно знаем, что Млечный Путь – это спиральная галактика с шириной около 120 тысяч световых лет, и что мы находимся на расстоянии около 27 тысяч световых лет от центра галактики, расположенного в Стрельце A*.

Млечный Путь оказался не плоским, как блин, а "кривым и скрученным" Фото: Gizmodo

На протяжении многих лет астрономы предпринимали различные попытки составить карту Млечного Пути, включая подсчет расстояния до звезд, радионаблюдения за молекулами газа и даже экстраполяцию похожих спиральных галактик поблизости. Эти усилия привели к появлению карт, но очень условных. Лучший способ нанести на карту Млечный путь — это непосредственно измерить наше расстояние до большой выборки звезд, разбросанных по галактическому диску. Еще лучше, отобрать звезды, принадлежащие к конкретному, хорошо изученному типу для обеспечения точности наблюдений.

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Используя вышеупомянутую стратегию, команда ученых из Астрономической обсерватории Варшавского университета составила самую точную 3D-карту Млечного пути на сегодняшний день. Астроном Дорота Сковрон возглавила исследование, которое было опубликовано сегодня в журнале Science.

Наш Млечный Путь похож на галактику ESO 510-G13 Фото: NASA

Чтобы создать точную трехмерную карту, Скоурон и ее коллеги нанесли на карту местоположение переменных звезд Цефеиды. Эти молодые, пульсирующие супергиганты идеальны для этого исследования, потому что их яркость меняется очень равномерно. В конечном счете, расположение цефеид в Млечном Пути определяется наиболее точно, чем у других видов звезд, и это именно то, что было необходимо для этого картографического проекта.

Для создания новой карты использовалась выборка из более чем 2400 цефеид, большинство из которых были идентифицированы с помощью оптического гравитационного лицензирования (OGLE), который отслеживает яркость почти 2 миллиардов звезд. В общей сложности исследователи наблюдали за галактическим диском в течение 6 лет, делая 206 тысяч изображений звездного неба.

Мы получили наиболее точную кару Млечного Пути.

По словам соавтора Пржемека Мроза, улучшенная 3D-карта демонстрирует S-образную структуру искаженного звездного диска нашей галактики. Млечный Путь оказался не плоским, как блин, а "кривым и скрученным".

3D-карта Млечного Пути

То, что наша галактика немного искривлена, было известно и ранее, но новое исследование дополнительно характеризует удивительную степень этих искажений. Как показывают новые исследования, эта деформация начинается на расстояниях, превышающих 25 000 световых лет от ядра галактики, и становится более сильным с расстоянием.

"Если бы мы могли увидеть нашу галактику со стороны, мы бы заметили ее сильную деформацию. Звезды, находящиеся на расстоянии 60 тысяч световых лет от центра Млечного Пути, находятся на высоте 5 тысяч световых лет выше или ниже галактической плоскости", – объясняет Дорота Сковрон.

Новое исследование также показало, что толщина Млечного Пути варьируется повсюду. Наша галактика становится тем толще при удалении от ядра. Например, в нашем месте галактический диск имеет толщину около 500 световых лет, а на внешних краях – целых 3000 световых лет. Причиной искажения астрономы называют взаимодействие с соседними галактиками, межгалактическим газом и, возможно, даже темной материей.

Напомним, что ранее ученые ответили на вопрос, почему космос холодный, а Солнце горячее. А недавно астрономы зафиксировали "космические роды" во Вселенной.

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