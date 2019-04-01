Кто снимает лучше: Huawei P30 Pro сравнили с Google Pixel 3

Huawei P30 Pro сравнили с самыми лучшими смартфонами 2018 и 2019 годов

Huawei P30 Pro по качеству ночной съемки опережает любой современный смартфон Фото: The Verge

Компания Huawei пару лет назад решила сделать ставку на фотокамеры, и значительно преуспела в этом направлении. В конце прошлого месяца компания представила два новых флагмана P30 и P30 Pro с 50-кратным зумом (5-кратным оптическим). Но главная особенность новинки – светосила и возможности съемки при плохом освещении. Насколько качественной получилась фотокамера, эксперты и блогеры решили сравнить P30 Pro с самыми лучшими смартфонами 2018 и 2019 года: Google Pixel 3, iPhone XS и Galaxy S10+.

Сравнение ночной съемки Huawei P30 Pro и Google Pixel 3 Фото: The Verge

Главный редактор The Verge Влад Савов сравнил съемку на смартфон P30 Pro с Google Pixel 3. В полной темноте флагман Huawei сделал более четкий снимок. Влад сообщил о камере P30 Pro, что она снимает хуже при слабом освещении в ночном режиме, чем в автоматическом, особенно это касается баланса белого.

Huawei P30 Pro сравнили с Google Pixel 3 Фото: The Verge

YouTube-блогер Бен Син сравнил флагман Huawei со смартфонами Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS. В режиме почти полного отсутствия освещения смартфон P30 Pro продемонстрировал действительно впечатляющий результат.

Huawei P30 Pro в сравнении со смартфонами Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS Фото: The Verge

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Напомним, что ранее Huawei готова была отказаться от Android в пользу собственной операционной системы Kirin OS. Также Huawei показала самый тонкий в мире складываемый смартфон Mate X.

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