Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кто снимает лучше: Huawei P30 Pro сравнили с Google Pixel 3

Huawei P30 Pro сравнили с самыми лучшими смартфонами 2018 и 2019 годов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:01
Huawei P30 Pro по качеству ночной съемки опережает любой современный смартфон
Huawei P30 Pro по качеству ночной съемки опережает любой современный смартфон
Фото: The Verge

Компания Huawei пару лет назад решила сделать ставку на фотокамеры, и значительно преуспела в этом направлении. В конце прошлого месяца компания представила два новых флагмана P30 и P30 Pro с 50-кратным зумом (5-кратным оптическим). Но главная особенность новинки – светосила и возможности съемки при плохом освещении. Насколько качественной получилась фотокамера, эксперты и блогеры решили сравнить P30 Pro с самыми лучшими смартфонами 2018 и 2019 года: Google Pixel 3, iPhone XS и Galaxy S10+.

Сравнение ночной съемки Huawei P30 Pro и Google Pixel 3
Сравнение ночной съемки Huawei P30 Pro и Google Pixel 3
Фото: The Verge

Главный редактор The Verge Влад Савов сравнил съемку на смартфон P30 Pro с Google Pixel 3. В полной темноте флагман Huawei сделал более четкий снимок. Влад сообщил о камере P30 Pro, что она снимает хуже при слабом освещении в ночном режиме, чем в автоматическом, особенно это касается баланса белого.

Huawei P30 Pro сравнили с Google Pixel 3
Huawei P30 Pro сравнили с Google Pixel 3
Фото: The Verge

YouTube-блогер Бен Син сравнил флагман Huawei со смартфонами Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS. В режиме почти полного отсутствия освещения смартфон P30 Pro продемонстрировал действительно впечатляющий результат.

Huawei P30 Pro в сравнении со смартфонами Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS
Huawei P30 Pro в сравнении со смартфонами Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS
Фото: The Verge

Смотрите также в сюжете о том, как Наталья Могилевская устроила себе креативную фотосессию:

Напомним, что ранее Huawei готова была отказаться от Android в пользу собственной операционной системы Kirin OS. Также Huawei показала самый тонкий в мире складываемый смартфон Mate X.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

фотокамера смартфоны Флагман возможности Huawei iPhone XS Samsung Galaxy S10 Huawei P30
Источник: Android Police
Реклама

Новости партнеров

Страшные тайны бульонных кубиков
Страшные тайны бульонных кубиков
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Яркая жена Максима Коваля
Яркая жена Максима Коваля
Куриные котлеты, нежнее которых вы не ели точно
Куриные котлеты, нежнее которых вы не ели точно

Популярные статьи

Сегодня, 16:15Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Сегодня, 13:15Fun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

Сегодня, 09:25Fun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Вчера, 14:25Техно

Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

Вчера, 12:39Food

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

Вчера, 12:36Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

30 мартаТехно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

30 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

30 мартаШоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

30 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

30 мартаТехно

Сколько памяти нужно смартфону: исследование

30 мартаШоу-бизнес

Участницы шоу "Холостяк 9" узнали о нарушении правил и устроили скандал

30 мартаТехно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

30 мартаFood

Вегетарианские рецепты салатов: ТОП-5 вариантов на любой вкус

30 мартаWellness

Быстрая диета: четыре варианта экспресс-похудения

Новости партнеров

«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»
«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Кирилл Сафонов попался на измене
Кирилл Сафонов попался на измене
Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам
Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам
Каменских очаровала публику и ведущих американского телевидения
Каменских очаровала публику и ведущих американского телевидения
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти