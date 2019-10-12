Купить PlayStation 5: игровая приставка доступна по предзаказу

Официальной цены на PlayStation 5 компания Sony не озвучила, поэтому магазины продают "место в очереди"

Предзаказ PlayStation 5 доступен за 50 евро Фото: Pexels

На этой неделе Sony скромно анонсировала новую игровую приставку PlayStation 5 следующего поколения. Сперва об этом написало издание Wired, а затем анонс появился на официальном блоге PlayStation, причем никаких традиционных презентаций не было, а лишь поверхностная информация относительно геймпадов и приблизительной даты начала продаж. Буквально через несколько дней после анонса PlayStation 5 стала доступна по предзаказу в нескольких магазинах.

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Бельгийская сеть магазинов Game Mania не дожидаясь официального старта продаж запустила процесс предзаказа — за депозит всего лишь в 50 евро пользователь покупает "место в очереди", которому достанется новая консоль одними из первых на территории Нидерландов и Бельгии. Правда для того, чтобы внести депозит, потенциальным покупателям придется сходить в один из 76 оффлайн-магазинов сети, так как в онлайне предзаказы не принимаются. Ритейлер наверняка чувствует, что ажиотаж вокруг начала продаж PS5 будет не меньше, чем при покупке первых iPhone.

Предзаказ онлайн PlayStation 5 пока не доступен Фото: Сегодня

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Стоит отметить, что официальной цены на новую приставку компания Sony не озвучила, порадовав фанатов лишь датой начала продаж — рождественские праздники 2020 года. Но учитывая стоимость прошлого поколения PlayStation, цена новинки ожидается в районе 400-500 долларов. Компания на многие годы усвоила урок с PlayStation 3, когда ее ценник в 2006 году был задран до 600 долларов, что было слишком дорого.

Напомним, что ранее Sony показала, как запускаются игры на PlayStation 5. Также недавно были раскрыты детальные подробности игры Grand Theft Auto 6.

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