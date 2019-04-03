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Курс биткоина начал резко расти: эксперты в замешательстве

Криптовалюта достигла самой высокой цены за последние четыре месяца

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:35
Эксперты рекомендует "не делать резких движений"
Эксперты рекомендует "не делать резких движений"
Фото: Pixabay

Рынок криптовалют заново переживает возрождение – курс начал неожиданный рост. После того, как биткойн, крупнейшая из всех виртуальных валют, ненадолго упала в цене до отметки в 3000 долларов, за последние 24 часа стоимость "битка" резко пошла вверх и преодолела отметку в 5000 долларов – самая высокая цена за последние четыре месяца, сообщает TechSpot.

На некоторых биржах цена биткойнов превышают отметку в 5000 долларов – самый высокий уровень с ноября прошлого года. В настоящее время он немного снизился до 4721 долларов, что по-прежнему является приятной новостью для владельцев, которые уверены в очередном "скачке".

Курс биткоина резко возрос, вплотную подобравшись к отметке в 5000 долларов
Курс биткоина резко возрос, вплотную подобравшись к отметке в 5000 долларов
Фото: Bitcoinist

Вслед за биткоином в рост пошли другие криптовалюты, такие как Etherium, Ripple, Litecoin – цены на них тоже выросли за последние сутки. Однако эксперты не могут пока сказать, что спровоцировало неожиданно резкий рост цифровой валюты.  

Чангпенг Чжао, генеральный директор популярной крипто-биржи Binance, говорит, что он "не знает", почему это происходит. Эксперт рекомендует "не делать резких движений", а просто подождать, и посмотреть, является ли это временной аномалией или рынок криптовалют действительно начинает возрождаться.

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В декабре 2017 года биткойн достиг рекордной цены в чуть менее 20 тысяч долларов. Высокая цена привела к буму криптомайнинга, из-за которого видеокарты стали невероятно дорогими и их трудно найти в продаже. Однако после 20-тысячного пика криптовалюта неуклонно падала больше года, достигнув минимума около 3200 долларов в декабре 2018 года. С тех пор она оставалась в основном ниже 4000 долларов, но внезапно цена пошла вверх.

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Прошлогодний крах криптовалюты оказал глубокое влияние на компании и частных лиц, особенно сильно ударив по производителю видеокарт Nvidia. Технический гигант увидел, что его цена на акции резко упала, и на него обрушились судебные иски от инвесторов, а склады компании оказались забиты никому не нужными видеокартами – майнеры их перестали покупать, попутно обрушив цены и спрос на них.

Смотрите также в сюжете о том, как украинцев обманывают криптовалютные магнаты:

Напомним, что ранее из-за кражи 6 миллионов биткоинов были утеряны навсегда. Также в 2019 году криптовалюта отмечает 10-летний юбилей.

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Источник: TechSpot
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