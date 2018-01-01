Ледники помогли ученым сделать историческое открытие

Специалисты подтвердили, что древние люди уже плавили свинец

Во льдах кроется секрет. Фото: pixabay

Международная группа ученых обследовала ледники Гренландии, обнаружив следы свинцовых выбросов, оставленные здесь с 1100 года до нашей и по 800 год нашей эры..

Как установили исследователи, свинец попадал сюда с ветрами из европейских свинцово-серебряных разработок, начиная еще со времен Древней Греции, затем Римской Империи, в период расцвета которых широко использовался как сам свинец (из него что только ни делалось, начиная от водопроводных труб и заканчивая обшивками кораблей), так и серебро, из которого чеканилась монета, изготовлялась посуда, создавались произведения искусства и украшения (заметим, что аргентум, который мы называем серебром, выплавлялся опять-таки из свинцовых руд).

Ледяное покрывало Гренландии выполнило в этом случае роль архивных "манускриптов", по которым легко проследить этапы развития европейского общества того времени, поскольку возраст свинцовых отложений прекрасно коррелирует с периодами расцвета и упадка тех великих европейских держав.

Например, максимум загрязнения свинцом приходится на первые века нашей эры (наивысший расцвет Римской империи), а вот во времена известных войн и эпидемий концентрация тяжелых металлов в арктическом льду наименьшая. Та же картина прослеживается в последние сто лет существования Великого Рима. Чтобы с большой точностью определить все это ("прочитать" историю древней Европы) ученым пришлось сделать более 21 тысячи измерений, зато благодаря этому они охватили огромный период почти в 2 тысячи лет.

Зачем древние греки и римляне использовали так много свинца в быту, который, в общем-то, вреден для человеческого организма? Это действительно так, но смертельно опасное воздействие тяжелых металлов на внутренние органы человека люди открыли много позже, а потому древние безраздельно и безбоязненно травили себя свинцом, создавая из него не только водопроводы, но и посуду, из-за чего страдала их пищеварительная и центральная нервная система.

О том, как американские ученые печатают фигуры из воды, смотрите на видео ниже: