Легендарная Windows 95 отмечает 25-летний юбилей

Windows 95 оказалась настолько выдающимся продуктом, что ее идеи до сих пор используются в современной Windows 10

В то время, как Украина отмечала свой четвертый День Независимости, компания Microsoft 24 августа 1995 года выпустила в продажу свою легендарную Windows 95. Первой по-настоящему "домашней" операционной системе в этом году исполнилось 25 лет.

Для своего времени она совершила настоящий прорыв не только для Microsoft, но и для всего компьютерного рынка в целом. Именно в ней были заложены те самые основы графического интерфейса, которые хоть визуально меняются, но функционально остаются неизменными по сей день. Речь идет о меню "Пуск", панель задач, значки управления окнами, расположение иконок на рабочем столе и организация системных подменю.

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Помимо вышеописанных нововведений были и незаметные пользователям, но сильно повлиявшие на ее удобство. В Windows 95 была значительно улучшена многозадачность, упрощен поиск, добавлена поддержка файловой системы Fat32, которая до сих пор используется во многих флэш-накопителях, появилась удобная система обнаружения оборудования Plug and Play и автоматическая система обнаружения и исправления конфликтов. Еще одно важное нововведение – появление DirectX 1.0 – графической библиотеки для разработки видеоигр, а геймерам позволяла играть в полноэкранном режиме.

Самой "домашней" операционной системе исполнилось четверть века Фото: Windows Central

Среди других важных новшеств Windows 95 стоит отметить появление файлового менеджера "Проводник", который выгодно отличался от того, что можно было увидеть в предыдущих версиях операционных систем, где управление файлами и приложениями было разделено по разным программам, и был очень похож по функциональности на аналог из Mac OS. Также тут появились контекстные меню, вызываемые правой кнопкой мыши, ярлыки файлов, корзина, диспетчер устройств, общесистемный поиск и встроенная поддержка приложений Win32.

Windows 95 первоначально не включала в себя веб-браузер, который необходимо было устанавливать отдельно. В декабре 1995 в состав Windows 95 вошел легендарный Internet Explorer, изначально называемый Internet. К слову, это так возмутило разработчиков сторонних браузеров, что в 1998 году Microsoft стала фигурантом крупного антимонопольного слушания.

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Стоит также отметить, что графический интерфейс оказался настолько удобным, а ммультимедиа возможности настолько широкими, что ее с радостью использовали на домашних персональных компьютерах, а также позволила миллионам людей освоить работу с ПК.

Сам запуск Windows 95 сопровождался самой дорогой на то время рекламной кампанией – на нее Microsoft потратила около 300 миллионов долларов. Операционная система рекламировалась везде: в газетах, журналах, на радио, телевидении и рекламных щитах. Но эффект получится впечатляющий. Microsoft продала один миллион копий Windows 95 за первую неделю. Общее количество проданных копий системы составило порядка 40 миллионов за первый год.

Windows 95 стала действительно выдающимся продуктом на рынке операционных систем, а многие из функций и особенностей, представленных вместе с ней 25 лет назад, до сих пор здравствуют в актуальной Windows 10.

Напомним, что ранее Пасьянс на Windows отметил свое 30-летие. В то же время ранее подтвердился популярный миф о Windows.

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