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Legends of Runeterra: анонсирована карточная игра по League of Legends

Riot Games выпустит карточную игру по MOBA игре League of Legends – Legends of Runeterra

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:47
Legends of Runeterra выйдет в 2020 году
Legends of Runeterra выйдет в 2020 году
Фото: Игромания

Разработчик знаменитой MOBA-игры League of Legends, являющейся главным конкурентом DOTA 2, в честь 10-летнего юбилея анонсировал карточную игру Legends of Runeterra, основанную на внутриигровой вселенной LoL. Legends of Runeterra будет бесплатной, но, как и в других подобных играх, сильные карты нужно будет покупать или выигрывать.

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Legends of Runeterra – это отдельная планета, где дополнительно раскрывается мир League of Legends, содержащий несколько уникальных регионов со своими особенностями и героями. Среди значимых мест отмечают Демасию, Ноксус, Ионию, Фрельйорд, Сумрачные острова, а также города-государства Пилтовер и Заун. Такой подход обеспечивает довольно широкий спектр визуального и игрового вдохновения для карт Legends of Runeterra.

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У каждой фракции будут свои сильные и слабые стороны, и в каждой на старте будет по 53 карты. Среди них окажутся как знакомые чемпионы League of Legends, так и уникальные персонажи, раньше не появлявшиеся во вселенной игры. Впоследствии разработчики планируют вводить новых героев. Некоторые из них сперва появятся в Legends of Runeterra, а уже оттуда перекочуют в League of Legends. Не исключено, что в будущем добавят и сюжетный режим.

Legends of Runeterra
Legends of Runeterra
Фото: Игромания

Геймплей схож на игровой процесс Magic the Gathering: Arena, Artifact и Hearthstone – главных конкурентов Legends of Runeterra. Специальная функция "глаз оракула" может быстро рассчитать и показать исход атаки в цифрах, чтобы пользователи не тратили время на расчеты. Но здесь нельзя победить, бездумно выкладывая подсвеченные карты или полагаясь на удачное стечение обстоятельств. Приходится выбирать не только, что разыграть, но и в каком порядке.

Legends of Runeterra
Legends of Runeterra
Фото: Игромания

Новые карты будут открываться после посещения разных регионов, победах в партиях, накопления очков, чтобы разблокировать все больше и больше лута, который в разных локациях уникальный. Предпочтительный регион может быть изменен в любое время. Разработчики также подчеркнули, что игрокам не придется платить за случайные колоды, чтобы разблокировать карты в этой игре.

На выходе Legends of Runeterra будет поддерживать кроссплей между PC и смартфонами, причем пользователи смогут играть на всех устройствах с одного аккаунта. С 16 по 20 октября пройдет первый показ демоверсии игры, открытая бета-версия стартует с 2020 года, а полноценный релиз запланирован на вторую половину следующего года.

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Источник: Игромания
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