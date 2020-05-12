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Ленивое и скучное: ученые открыли удивительный факт о нашем Солнце

Астрономы доказали, что наше Солнце ленивое и скучное по сравнению с другими звездами

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:33

Ближайшая к нам звезда Солнце дарит Земле тепло, а с ним поддерживает жизнь и влияет на погоду. На его поверхности бушуют разрушительной силы протуберанцы, оно испускает мощный космический ветер из заряженных частиц и влияет на нас своими магнитными бурями. Кажется, что оно мощное и необузданное. Однако по мнению ученых, наше Солнце – ленивое. Как такое возможно?

Новое исследование, опубликованное в журнале Science исследователями из Института исследований солнечной системы Макса Планка (MPS), доказывает, что наше Солнце примерно в 5 раз слабее других подобных Солнцу звезд во Вселенной.

Другие звезды более активны, чем наше Солнце
Другие звезды более активны, чем наше Солнце
Фото: CNET

В докладе были выбраны эти подобные Солнцу звезды, у которых схожие размеры, температура поверхности, период вращения, возраст и химический состав. Наиболее отличительным оказался период ротации. Вращение звезды влияет на создание и состояние ее магнитного поля, которое, в свою очередь, определяет, как часто Солнце испускает энергетическое излучение, как часто оно извергает частицы в космос и как ярко светит.

Смотрите также в сюжете о том, как звезды сгорают на Солнце:

Из 369 звезд, которые соответствуют критериям похожести, колебания между активными и неактивными фазами излучения стали свидетельством в поддержку теории, что наше Солнце – ленивое. В среднем, колебания для нашего Солнца составляли всего 0,07%, тогда как у других похожих на Солнце звезд этот показатель был примерно в пять раз больше. На их фоне наша звезда выглядит настоящим сонным ленивцем.

"Мы были крайне обескуражены тем фактом, что большинство похожих на Солнце звезд намного более активны", – заявил Александр Шапиро, глава исследовательской группы в MPS.

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Однако это лишь сравнение с 369 звездами из 2500 – остальные еще предстоит сравнить с нашим светилом с помощью телескопа NASA Kepler. Ученые надеются найти подобные ленивые звезды, чтобы не чувствовать себя аутсайдерами со "скучным соседом".

Наше Солнце спокойное и "ленивое"
Наше Солнце спокойное и "ленивое"
Фото: Pexels

В свою очередь, исследователи высказывают мнение, что такая слабая активность является временной. Ведь, как известно, каждые несколько десятилетий Солнце меняет свою активность, что напрямую отражается на земном климате.

Напомним, что ранее ученые ответили на вопрос: почему космос холодный, а Солнце горячее. Также ранее астрономы показали великолепие Солнца лучшими фото из космоса.

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Источник: CNET
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