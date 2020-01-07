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Lenovo создала первый ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold

Гибкий ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold обойдется покупателям в 2499 долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:11

Мода на складные устройства плавно перекочевала из 2019 в 2020 год. Причем в этом году появятся не только новые смартфоны со складываемым экраном, как у Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X, а даже ноутбуки. Первым из таких устройств стал Lenovo ThinkPad X1 Fold.

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На выставке CES 2020 Lenovo показала первый в мире полнофункциональный складываемый лэптоп X1 Fold с гибким OLED экраном. На мероприятии Lenovo раскрыла цену устройства, уникальные функции, информацию об операционной системе, но не раскрыла технических характеристик.

Lenovo ThinkPad X1 Fold
Lenovo ThinkPad X1 Fold
Фото: Android Authority

Lenovo ThinkPad X1 Fold представляет собой 13,3-дюймовый ноутбук или складываемый планшет. Учитывая название, X1 Fold может варьироваться от полностью плоского планшета, до мини-ноутбука, в зависимости от положения раскрываемого корпуса. X1 Fold поставляется со своим собственным стилусом для создания заметок, рисования или даже полноценного цифрового искусства.

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Некоторые варианты использования для складного дисплея включают, например, просмотр лекции на одной части экрана, параллельно делая заметки на другом. Можно слегка сложить устройство, чтобы прочитать несколько глав любимого романа, как традиционную книгу. Для бизнеса будет удобна функция видеозвонков в верхней части с параллельной демонстрацией презентаций в нижней части экрана.

Lenovo ThinkPad X1 Fold
Lenovo ThinkPad X1 Fold
Фото: TechSpot

X1 выйдет с опциональным подключением к сетям 5G и полной версией Windows 10 – благодаря последнему Lenovo называет свой гаджет "полностью функциональным компьютером со складным OLED-дисплеем". Поддержка Windows 10X, скорее всего, появится позже, для реализации всех возможностей складываемых устройств.

Lenovo ThinkPad X1 Fold
Lenovo ThinkPad X1 Fold
Фото: Engadget

Корпус X1 Fold изготовлен из углеродного волокна, "легких сплавов" и кожаного чехла, которые должны сделать гаджет довольно крепким. Устройство еще не доступно для предварительного заказа, однако цена уже озвучена – 2499 долларов.

Напомним, что ранее Lenovo создали гигантофон с "ядерным" аккумулятором. А недавно в ноутбуках Lenovo обнаружили опасную уязвимость.

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Источник: TechSpot
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