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Lenovo создали гигантофон с "ядерным" аккумулятором: фото

Lenovo Tab V7 представляет собой гибрид 6,2-дюймового смартфона и планшета с аккумулятором высокой емкости

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:28
Lenovo Tab V7 - настоящий мини-кинотеатр в кармане
Lenovo Tab V7 - настоящий мини-кинотеатр в кармане
Фото: CNET

На международной выставке MWC 2019 компания Lenovo представила миру гигантофон Tab V7, который является гибридом смартфона и планшета. Гигантский смартфон получил очень большую диагональ дисплея величиной в 6,9 дюймов с соотношением сторон 18:9.

Производителю удалось добиться показателя в 81% занимаемой площади дисплея фронтальной панели – устройство получило едва заметные рамки по бокам, но немного увеличенные сверху и снизу экрана. IPS-панель получила разрешение Full HD+.

Дисплей Lenovo Tab V7 покрывает 81% лицевой панели
Дисплей Lenovo Tab V7 покрывает 81% лицевой панели
Фото: Engaget

Для питания "прожорливого" дисплея Lenovo Tab V7 был интегрирован мощный аккумулятор емкостью в 5180 мАч, благодаря которому, как уверяет производитель, мобильный аппарат способен проработать в смешанном режиме около двух суток и до 10 часов непрерывного воспроизведения видео на максимальной яркости. В качестве приятного бонуса смартфон оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio, что делает Tab V7 настоящим мини-кинотеатром в кармане.

Lenovo Tab V7
Фото: Android Central
Lenovo Tab V7
Фото: Android Central
Lenovo Tab V7
Фото: Android Central
Lenovo Tab V7
Фото: Android Central
Lenovo Tab V7
Фото: Android Central
Lenovo Tab V7
Фото: Android Central
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По аппаратной части Lenovo Tab V7 представляет собой смартфон бюджетного уровня. Внутри интегрирован процессор Qualcomm Snapdragon 450, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 32-64 ГБ встроенного флэш-накопителя. Есть тройной слот для двух SIM-карт и microSD. Среди портов: USB Type-C и 3.5-мм разъем для наушников. Основная камера получила 13-мегапиксельный сенсор, фронтальная —5 МП.

Габариты гигантофона составляют 177,9 × 86,5 × 7,89 мм, вес — 195 граммов. Продажи начнутся в апреле, а рекомендуемая цена для Европейских розничных сетей составит 250 евро.

Схемы мобильного мошенничества:

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-7 лучших смартфонов в пределах 5 тысяч гривен. А недавно новый мобильный аппарат Lenovo победил iPhone XS по мощности

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Источник: Android Central
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