LG создаст самый необычный смартфон в мире
Южнокорейский производитель подал патент на смартфон с 16 фотокамерами
Погоня за качественными снимками в смартфонах превратилась в настоящую олимпиаду. Если раньше производители наращивали количество пикселей, то последнее время увеличиваются количество фотосенсоров до трех и более, а также анонсированы модели с пятью камерами.
Но LG решила побороть всех разом, подав патент на разработку смартфона с основной камерой, включающей целых 16 модулей. Вариант дизайна такого смартфона описывает недавно зарегистрированный южнокорейским производителем LG в США патент.
Прототип подразумевает несколько способов размещения всех шестнадцати объективов на тыльной стороне устройства – выглядит это очень жутко и напоминает глаза мухи. Но известно точно, что производитель выбрал квадратную компоновку, как самую компактную. Однако размещены они будут на изогнутом корпусе, чтобы объективы смогли запечатлеть самые огромные панорамные снимки.
Также в патенте упоминается некий режим объединения несколько фотографий одной сцены в одно изображение повышенного разрешения и описываются различные манипуляции с готовыми снимками.
Стоит также отметить, что факт регистрации патента вовсе не означает, что описанное устройство обязательно увидит свет. Но то, что LG ведет соответствующие разработки – неоспоримый факт.
Напомним, что ранее инженерам удалось собрать фотоаппарат с 16 камерами. В свою очередь не отстает компания Sony, разработавшая сверхкачественную камеру для смартфонов.