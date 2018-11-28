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LG создаст самый необычный смартфон в мире

Южнокорейский производитель подал патент на смартфон с 16 фотокамерами

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:09
LG готовят прототип смартфона с 16 камерами. Фото: GadgetMatch
LG готовят прототип смартфона с 16 камерами. Фото: GadgetMatch

Погоня за качественными снимками в смартфонах превратилась в настоящую олимпиаду. Если раньше производители наращивали количество пикселей, то последнее время увеличиваются количество фотосенсоров до трех и более, а также анонсированы модели с пятью камерами.

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Вариант размещения 16 модулей на тыльной стороне мобильного аппарата
Фото: iPhones.ru

Но LG решила побороть всех разом, подав патент на разработку смартфона с основной камерой, включающей целых 16 модулей. Вариант дизайна такого смартфона описывает недавно зарегистрированный южнокорейским производителем LG в США патент.

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Патент LG на размещение 16 фотосенсоров в смартфоне
Фото: Letsgo Digital

Прототип подразумевает несколько способов размещения всех шестнадцати объективов на тыльной стороне устройства – выглядит это очень жутко и напоминает глаза мухи. Но известно точно, что производитель выбрал квадратную компоновку, как самую компактную. Однако размещены они будут на изогнутом корпусе, чтобы объективы смогли запечатлеть самые огромные панорамные снимки.

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Патент LG на размещение 16 фотосенсоров в смартфоне
Фото: Letsgo Digital

Также в патенте упоминается некий режим объединения несколько фотографий одной сцены в одно изображение повышенного разрешения и описываются различные манипуляции с готовыми снимками.

Стоит также отметить, что факт регистрации патента вовсе не означает, что описанное устройство обязательно увидит свет. Но то, что LG ведет соответствующие разработки – неоспоримый факт.

Напомним, что ранее инженерам удалось собрать фотоаппарат с 16 камерами. В свою очередь не отстает компания Sony, разработавшая сверхкачественную камеру для смартфонов.

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Источник: ITC
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