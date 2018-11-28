LG создаст самый необычный смартфон в мире

Южнокорейский производитель подал патент на смартфон с 16 фотокамерами

LG готовят прототип смартфона с 16 камерами. Фото: GadgetMatch

Погоня за качественными снимками в смартфонах превратилась в настоящую олимпиаду. Если раньше производители наращивали количество пикселей, то последнее время увеличиваются количество фотосенсоров до трех и более, а также анонсированы модели с пятью камерами.

Вариант размещения 16 модулей на тыльной стороне мобильного аппарата Фото: iPhones.ru

Но LG решила побороть всех разом, подав патент на разработку смартфона с основной камерой, включающей целых 16 модулей. Вариант дизайна такого смартфона описывает недавно зарегистрированный южнокорейским производителем LG в США патент.

Патент LG на размещение 16 фотосенсоров в смартфоне Фото: Letsgo Digital

Прототип подразумевает несколько способов размещения всех шестнадцати объективов на тыльной стороне устройства – выглядит это очень жутко и напоминает глаза мухи. Но известно точно, что производитель выбрал квадратную компоновку, как самую компактную. Однако размещены они будут на изогнутом корпусе, чтобы объективы смогли запечатлеть самые огромные панорамные снимки.

Патент LG на размещение 16 фотосенсоров в смартфоне Фото: Letsgo Digital

Также в патенте упоминается некий режим объединения несколько фотографий одной сцены в одно изображение повышенного разрешения и описываются различные манипуляции с готовыми снимками.

Стоит также отметить, что факт регистрации патента вовсе не означает, что описанное устройство обязательно увидит свет. Но то, что LG ведет соответствующие разработки – неоспоримый факт.

Напомним, что ранее инженерам удалось собрать фотоаппарат с 16 камерами. В свою очередь не отстает компания Sony, разработавшая сверхкачественную камеру для смартфонов.