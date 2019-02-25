LG представила необычный смартфон с двумя экранами: фото

Южнокорейский производитель решил удивить мир оригинальной конструкцией своего флагмана V50 ThinQ 5G

LG V50 ThinQ 5G получил второй отсоединяемый дисплей Фото: Reuters

В воскресенье компания LG Electronics представила смартфон с поддержкой мобильной связи 5G и двойным экраном. Своим анонсом необычного смартфона южнокорейский производитель надеется оживить продажи своих мобильных аппаратов, сообщает Reuters.

Новинка получила название V50 ThinQ 5G. Оба экрана этого мобильного устройства работают независимо друг от друга: пользователь может смотреть фильм на одном экране и одновременно использовать Интернет или общаться в мессенджере на втором экране.

На LG V50 ThinQ 5G можно смотреть кино и одновременно общаться в мессенджерах Фото: Digital Trends

Особенность конструкции в том, что второй экран является подключаемым и встроенным в специальный чехол-книжку, идущий в комплекте. Чехол фиксируется в двух положениях: под углом 104 и 180 градусов. В случае ненадобности второй дисплей просто отсоединяется. Разрешение 6,4-дюймового основного OLED экрана составляет 3120х1440 пикселей, а второй дисплей обладает диагональю поменьше – 6,2 дюйма, но с таким же разрешением.

Конструкция чехла LG V50 ThinQ 5G позволяет раскладывать его на 180 градусов Фото: Digital Trends

По технической части LG V50 ThinQ 5G представляет собой типичный флагман 2019 года: процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти и емкий аккумулятор на 4000 мАч для питания обеих экранов и мощной 5G антенны.

Второй экран также можно использовать для видеоигр в качестве контроллера Фото: Digital Trends

Смартфон также обладает тройным фотосенсором: 12 МП камера для обычных съемок фото и видео, 12 МП фотокамера с широкоугольным объективом и 16 МП фотокамера с ультрашироким углом обзора для панорамных фото. Фронтальная камера представлена двойным сенсором: 8+5 МП.

Внутри также интегрированы фирменные технологии вроде 32-битного ЦАП для меломанов и защита по стандарту MIL-STD810G. Работает устройство под управлением Android 9. Цена и дата начала продаж пока не сообщается.

LG V50 ThinQ 5G без чехла Фото: Digital Trends

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