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LG создала самый невероятный смартфон в мире: фото

Сегодня, 09:25

LG Wing выглядит как обычный смартфон, а в разложенном виде образует Т-образную форму с дополнительным экраном

LG продолжает экспериментировать с альтернативными дизайнами своим смартфонов, чтобы найти наиболее удобный и привлекательный. Последняя разработка южнокорейской компании – удивительный смартфон LG Wing, сообщает Digital Trends.

Как у G8X ThinQ Dual Screen и V60 ThinQ Dual Screen, у трубки два экрана. Но используются они не совсем так, как вы того ожидаете. Внешне смартфон ничем не отличается от любого другого. Но стоит нажать кнопочку, и экран повернется на 90 градусов в альбомную ориентацию, а под ним окажется еще один небольшой квадратный дисплей. Такую невероятную идею придумала компания, которая некогда представила модульный LG G5 и телевизор, который можно свернуть в рулон.

LG Wing
LG Wing
Фото: Digital Trends

Такой форм-фактор корпуса в виде роторного слайдера был популярен в 2000-е. Теперь он возвращается в виде полноценного смартфона, а не просто концепта. Инновационная система экранов LG Wing предоставляет новый опыт работы с многозадачностью. Приложения и элементы управления могут находиться на дополнительном экране и не прерывать работу программы, которая работает на основном дисплее.

Смотрите также в сюжете о cекретных функциях защиты смартфонов:

Таким образом, можно отвечать на сообщения во время просмотра видео, использовать дополнительные элементы управления игрой, а также общаться в соцсетях и при этом управлять музыкой или отвечать в другом мессенджере.

LG Wing
LG Wing
Фото: Digital Trends

В сложенном состоянии LG Wing выглядит как обычный смартфон, но чуть толще, а в разложенном он приобретает Т-образную форму. LG обещает, что механизм раскладывания устройства прослужит не менее пяти лет, если каждый день выдвигать вспомогательный экран по 100 раз.

LG Wing
LG Wing
Фото: Digital Trends

У LG Wing два экрана: главный – P-OLED FullVision диагональю 6,8 дюйма при разрешении 2460×1080 пикселей, а вспомогательный размещен в нижней части корпуса – это матрица G-OLED диагональю 3,9 дюйма с разрешением 1240×1080 пикселей.

LG Wing
LG Wing
Фото: Digital Trends

В LG Wing используется процессор Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G, 8 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель со слотом microSD, модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Основная камера тройная: главный модуль 64 МП, ультраширокий 13 МП и еще один ультраширокий 12 МП. Фронтальная камера 13-мегапиксельная, она встроена в нижнюю часть корпуса, обычно не видна и появляется только при выдвинутом вспомогательном экране.

В скором времени LG Wing начнет продаваться в США у операторов связи. Цена устройства может составить около 850 долларов.

Напомним, что ранее LG выпустила маску против коронавируса на батарейках. Также ранее LG разработала революционный дизайн для смартфонов.

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Источник: Digital Trends
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