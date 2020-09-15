LG создала самый невероятный смартфон в мире: фото

LG Wing выглядит как обычный смартфон, а в разложенном виде образует Т-образную форму с дополнительным экраном

LG продолжает экспериментировать с альтернативными дизайнами своим смартфонов, чтобы найти наиболее удобный и привлекательный. Последняя разработка южнокорейской компании – удивительный смартфон LG Wing, сообщает Digital Trends.

Как у G8X ThinQ Dual Screen и V60 ThinQ Dual Screen, у трубки два экрана. Но используются они не совсем так, как вы того ожидаете. Внешне смартфон ничем не отличается от любого другого. Но стоит нажать кнопочку, и экран повернется на 90 градусов в альбомную ориентацию, а под ним окажется еще один небольшой квадратный дисплей. Такую невероятную идею придумала компания, которая некогда представила модульный LG G5 и телевизор, который можно свернуть в рулон.

LG Wing Фото: Digital Trends

Такой форм-фактор корпуса в виде роторного слайдера был популярен в 2000-е. Теперь он возвращается в виде полноценного смартфона, а не просто концепта. Инновационная система экранов LG Wing предоставляет новый опыт работы с многозадачностью. Приложения и элементы управления могут находиться на дополнительном экране и не прерывать работу программы, которая работает на основном дисплее.

Смотрите также в сюжете о cекретных функциях защиты смартфонов:

Таким образом, можно отвечать на сообщения во время просмотра видео, использовать дополнительные элементы управления игрой, а также общаться в соцсетях и при этом управлять музыкой или отвечать в другом мессенджере.

LG Wing Фото: Digital Trends

В сложенном состоянии LG Wing выглядит как обычный смартфон, но чуть толще, а в разложенном он приобретает Т-образную форму. LG обещает, что механизм раскладывания устройства прослужит не менее пяти лет, если каждый день выдвигать вспомогательный экран по 100 раз.

LG Wing Фото: Digital Trends

У LG Wing два экрана: главный – P-OLED FullVision диагональю 6,8 дюйма при разрешении 2460×1080 пикселей, а вспомогательный размещен в нижней части корпуса – это матрица G-OLED диагональю 3,9 дюйма с разрешением 1240×1080 пикселей.

LG Wing Фото: Digital Trends

В LG Wing используется процессор Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G, 8 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель со слотом microSD, модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Основная камера тройная: главный модуль 64 МП, ультраширокий 13 МП и еще один ультраширокий 12 МП. Фронтальная камера 13-мегапиксельная, она встроена в нижнюю часть корпуса, обычно не видна и появляется только при выдвинутом вспомогательном экране.

В скором времени LG Wing начнет продаваться в США у операторов связи. Цена устройства может составить около 850 долларов.

Напомним, что ранее LG выпустила маску против коронавируса на батарейках. Также ранее LG разработала революционный дизайн для смартфонов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться