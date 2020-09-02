LG создала самый удивительный смартфон за последние годы: видео

Конструкция прототипа LG Wing выполнена в виде роторного слайдера с поворотным на 90 градусов дисплеем

В августе появились слухи о том, что LG готовится выпустить самый необычный смартфон за последние годы, который будет оснащен двумя дисплеями. Сегодня южнокорейская компания официально подтвердила этот факт анонсом смартфона LG Wing (кодовое название), который будет представлен миру 14 сентября 2020 года.

Ресурс Android Authority опубликовал видео работающего прототипа LG Wing, на котором демонстрируются способы взаимодействия с новинкой. Вместо гибкого дисплея, как у Samsung Galaxy Z Fold 2, LG использует поворотную на 90 градусов конструкцию в виде роторного слайдера.

К примеру, при работе навигационного приложения на дополнительный экран можно вывести еще одно приложение, и оба будут работать независимо друг от друга. Когда поступает звонок, пользователь нажимает кнопку на боковом экране, чтобы ответить на звонок, чтобы не прерывать работу основной программы. Кроме того, можно смотреть полноэкранное видео в YouTube на основном экране и читать комментарии на дополнительном дисплее.

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Диагональ основного экрана составит 6,8 дюйма, при этом нижний экран будет квадратным с диагональю 4 дюйма. Предположительно, LG Wing будет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765 или 765G. В основной камере будет установлен главный датчик изображения разрешением 64 Мп.

Прототип LG Wing Фото: GSMarena

Также на видео можно заметить, что на дисплее отсутствует вырез для окуляра под фронтальную фотокамеру. Вероятно, объектив для селфи находится под экраном. Датчики камеры на дисплее — это своего рода "святой Грааль" для производителей смартфонов, поскольку они продолжают искать новые места для их расположения таким образом, чтобы экран был монолитным от края до края.

Стоит отметить, что Wing не является первым смартфоном LG, использующий технологию двух дисплеев. В моделях LG V10 и V20 были небольшие экраны с бегущей строкой и выводом другой полезной информации в верхней части главного экрана. Южнокорейский производитель также делал эксперименты с аксессуарами в виде второго дисплея в моделях Velvet, G8X ThinQ и V60 ThinQ.

Что касается LG Wing, то на момент выхода цена устройства может составить около 850 долларов.

Напомним, что ранее LG выпустила маску против коронавируса на батарейках. Также ранее LG разработала революционный дизайн для смартфонов.

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