LG ударит по смартфонам новым языком дизайна

LG намерена применять новый язык дизайна во всем диапазоне мобильных устройств с 2020 года

Последние годы LG пытается спасти свою линейку смартфонов от забвения, продажи которых падают с каждым годом. Помогают ей в этом свежие идеи и нестандартный подход, за что можно похвалить южнокорейского техногиганта. На днях появилась информация, что в 2020 году LG будет использовать "новый язык дизайна" в своих смартфонах.

Компания описывает новинку как "дань естественному миру с отличающимся визуальным форм-фактором от отраслевого тренда". Идея корейцев заключается в нармоничном использовании конструкции смартфона и подчеркивание дизайном современных мобильных технологий, особенно фотокамеры.

В то время, когда производители стараются выделять свои фотокамеры большим блоком, LG идет вразрез такому подходу. На концепте изображена основная камера небольшого размера, а дополнительные объективы и вспышка располагаются прямо под ней в порядке уменьшения диаметра. LG называет такой подход Raindor или "капли дождя".

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Отмечается, что основной сенсор лишь слегка выступает за пределы корпуса, а все остальные элементы расположены под защитным стеклом задней поверхности. По словам компании, это противоречит современным тенденциям с громоздкими камерными модулями.

Концепт нового смартфона LG Фото: iguides.ru

Производитель также отмечает новый элемент, которые получил название 3D Arc Design. Он заключается в симметричном изгибе дисплея и задней панели смартфона. Таким образом LG хочет создать наиболее естественное ощущение в руке, чем от всех предыдущих смартфонов компании. Прочих подробностей о новом смартфоне компания пока не предоставила. По словам LG, этот новый язык дизайна будет применяться во всем диапазоне устройств.

Концепт нового смартфона LG с изящным расположением фотокамер Фото: iguides.ru

По слухам, LG собирается представить смартфон под новым брендом и в новом дизайне 15 мая. По прогнозам компании, новые устройства должны будут повторить успех знаменитой серии Chocolate. Если верить утечкам, новинка будет оснащена процессором среднего класса Snapdragon 765 от Qualcomm с поддержкой сетей 5G.

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