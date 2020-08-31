LG выпустила маску против коронавируса на батарейках

PuriCare Wearable Air Purifier – это буквально носимый очиститель воздуха со встроенными вентиляторами и аккумулятором

Во время глобальной пандемии коронавируса ношение медицинских масок стало нормой для большинства жителей планеты, где правительство ввело принудительный карантин. Причем в этом аксессуаре нет предела совершенству. LG заявила, что изобрела лучшую маску PuriCare Wearable Air Purifier против коронавируса, в которую интегрирован активный очиститель воздуха. Работает она на встроенном аккумуляторе, сообщает официальный сайт LG Electronics.

По факту PuriCare Wearable Air Purifier — это настоящий носимый очиститель воздуха, выполненный в форм-факторе маски. На каждой стороне устройства находится HEPA-фильтр и трехскоростные вентиляторы.

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LG утверждает, что "датчик дыхания" маски способен определять ритм дыхания пользователя и соответственно регулировать скорость вентилятора. Когда вы вдыхаете, вентиляторы ускоряются и, наоборот, замедляются, когда вы выдыхаете.

Маска LG PuriCare Wearable Air Purifier Фото: LG Newsroom

Маска LG содержит батарею емкостью 820 мАч, которой должно хватить до 8 часов использования в режиме низкого энергопотребления и только 2 часов в режиме максимальной мощности. Компания заявляет, что использовала "обширный анализ формы лица", чтобы обеспечить плотное прилегание и минимизировать утечку воздуха. Пользователи могут даже использовать приложение LG ThinQ, чтобы получать уведомления о необходимости замены фильтров.

Хотя встроенные фильтры и так способны выполнять надежную фильтрацию, LG не уточняет, насколько эффективна дополнительная активная защита. Кроме того, ограниченное время автономной работы может стать препятствием для тех, кому приходится носить маски весь день.

PuriCare Wearable Air Purifier Фото: LG Newsroom PuriCare Wearable Air Purifier Фото: LG Newsroom PuriCare Wearable Air Purifier Фото: LG Newsroom PuriCare Wearable Air Purifier Фото: LG Newsroom PuriCare Wearable Air Purifier Фото: LG Newsroom 1/5

Основная проблема заключается в том, что Центры по контролю за заболеваниями США фактически не рекомендуют использовать маски с отверстиями для выдоха для предотвращения распространения коронавируса. В то время как HEPA-фильтры маски могут блокировать респираторные частицы, LG упоминает только поступление чистого воздуха, но не его выброс. Хотя, честно говоря, LG на самом деле не утверждает, что может заблокировать Covid-19.

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