Лучшая игра 2018 года получает низкие оценки и гневные отзывы

Рецензенты разгневаны дискриминацией разработчиков по отношению к геймерам

Red Dead Redemption 2 разозлила игроков. Фото: jeuxvideo-live.com

Выход Red Dead Redemption 2 состоялся 26 октября и первые оценки были рекордно высокими, а саму игру уже заочно называют лучшей игрой 2018 года. Однако нашлись и те, кому игра категорично не понравилась и творению от Rockstar Games выставляют самые низкие оценки, снижая общий рейтинг.

Главная претензия негативных отзывов на известном авторитетном сайте Metacritic одна: "Почему игра не выходит на компьютерах?" В негативных "обзорах" новинку также называют "банальным симулятором верховой езды", "скучной и пустой игрой" и "очередным дополнением к GTA V".

Негативные отзывы о Red Dead Redemption 2 на сайте Metacritic Фото: Metacritic

Многие признаются, что даже не играли в Red Dead Redemption 2, просматривая геймплейные ролики на YouTube, но при этом считают, что Rockstar не заслуживает больше 0 баллов из-за избирательной политики по платформам. Напомним, что Red Dead Redemption 2 вышла на игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One, обделив своим присутствием компьютеры.

Поклонники игры, в свою очередь, пытаются поддержать разработчиков и отражают "атаки" недовольных оценками в 10 баллов из 10. На момент написания этой заметки пользовательский рейтинг версии для Xbox One составляет 6.7 из 10 возможных (при рейтинге прессы в размере 98/100), PS4 – 7.6/10 при (97/100 от прессы).

Оценки Red Dead Redemption 2 на сайте Metacritic Фото: Metacritic

Администрация Metacritic с оценками пока ничего не делает. Игроки просят ее изменить подход к формированию пользовательских оценок или убрать их вообще, потому что сейчас они совершенно не отражают мнений реальных покупателей. Любой может что угодно написать про игру, даже не покупая ее.

PC-геймеры действительно разочарованы отсутствием игры на компьютерах, и создали петицию за выпуск хита на своей платформе, под которой подписались десятки тысяч человек.

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